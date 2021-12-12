نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التقديم على وزارة البيئة والمياه والزراعة لشهر ديسمبر 2021 في المقال التالي

عمر شويل - جدة تم الإعلان عن التقديم على وزارة البيئة والمياه والزراعة السعودية للحصول علي الوظائف المتاحة المقدمة من قبل الوزارة، حيث قد تم إعلان طرح عدد (36) وظيفة لشغلها بنظام التعاقد على وظائف رسمية متاحة للجنسين من الرجال والنساء، وذلك على أن يتم التقديم علي الوظائف المعلن عنها سيكون ابتداءً من تاريخ يوم 08 / 05 / 1443هـ الموافق 12/12/2021 م وذلك لمدة (5) أيام من خلال الرابط الإلكتروني الرسمي للوزارة، ومن خلال المقال سوف نتعرف علي شروط وطريقة التقديم علي وظائف وزارة البيئة والزراعة.

توظيف وزارة البيئة والمياه والزراعة

أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة عن إتاحة عدد من الوظائف الشاغرة للرجال والنساء ولكن بوجود بشروط محددة، حيث يمكن التقديم عليها بشكل إلكتروني من خلال موقع الإلكتروني الرسمي الخاص بالوزارة، ومن ثم إجراء المقابلات الشخصية وبناءً عليه القبول بتلك الوظائف، وتعد وزارة البيئة من الوزارات المسؤولة عن الاهتمام بالزراعة والري في مختلف مناطق المملكة السعودية، لذلك يسعى العديد من المواطنين للتقديم علي وزارة البيئة والزراعة السعودية، وفيما يلي سوف نتعرف علي طريقة التسجيل.

ويمكن لجميع المواطنين العاملين بالمجال الزراعي الاستعلام عن دعم الريف برقم الهوية الوطنية بكل سهولة ويسر ومعرفة مواعيد نزول الدعم ومعرفة الفئات المستهدفة.

شروط التقديم على وزارة البيئة والمياه والزراعة

حددت وزارة البيئة والمياه والزراعة الشروط التي يجب إن تتوفر في المتقدم للحصول على تلك الوظائف، فعلى جميع الراغبين في التقدم على هذه الوظائف التأكد من مطابقة الشروط والضوابط التالية:

يجب أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

أن يكون المتقدم حسن السيرة والسلوك.

ألا يكون المتقدم مفصولًا من الوظائف في الدولة.

ألا يكون المتقدم أو المتقدمة محكوماً عليه بحد شرعي أو بالسجن في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.

في حالة حصول المتقدم على الشهادة الجامعية من خارج المملكة، فيجب تقديم صورة معادلة المؤهل.

توفر اختبار القدرة المعرفية وإرفاق درجة الاختبار.

اجتياز اختبار اللغة الإنجليزية (TOFEL, IELTS, step) وإرفاق درجة الاختبار.

وبعد معرفة الشروط الواجب توافرها للحصول علي وظيفة بالوزارة، جاء دور معرفة طريقة التقديم على وزارة البيئة والمياه والزراعة بالطريقة الإلكترونية المقدمة من خلال الموقع الرسمي.

طريقة التقديم على وظائف البيئة 1443

يمكن لجميع الموطنين في المملكة العربية السعودية المستوفين من كافة الشروط السابقة التقديم على كافة الوظائف المتاحة الوزارة من خلال رابط موقع التقديم الرسمي لوزارة البيئة والمياه والزراعة بالمملكة، حيث يجب الاطلاع على الشروط والمهام الوظيفية المعلن عنها، وفي حالة موافقتها مع حالة المتقدم، يمكن استكمال طريقة التقديم بكل سهولة.

موعد التسجيل وظائف وزارة البيئة والمياه

تعلن وزارة البيئة والمياه والزراعة عن توافر وظائف شاغرة متاحة من أجل المواطن السعودي سواء كان من الرجال أو النساء، حيث يمكن التقديم على وظائف وزارة البيئة بطريقة إلكترونية وبدون بذل مجهود.

حيث يبدأ التقديم على وظائف وزارة البيئة والمياه والزراعة السعودية بداية من تاريخ اليوم 08 / 05 / 1443هـ الموافق 12/12/2021 م وذلك لمدة (5) أيام من وقت الإعلان.

وعلماً بأنه سوف يتم مطابقة الشهادات وبيانات الأشخاص المرشحين عند إجراء المقابلة الشخصية مع المتقدمين، وفي حال اختلاف البيانات أو عدم صحتها أو عدم اجتياز المقابلة الشخصية سيتم استبعاد المرشح نهائيًا، كما أن الترشيح النهائي سوف يكون بعد الانتهاء من مطابقة جميع البيانات والمقابلات الشخصية.

حيث يجب علي جميع المتقدمين والمتقدمات متابعة موقع الوزارة الإلكتروني للوصول إلى إعلان الترشيح للمقابلات الشخصية.

المستندات المطلوبة للتسجيل بوظائف وزارة البيئة 1443

أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة بالسعودية الأوراق المطلوبة من أجل التسجيل في وظيفة البيئة والزراعة والمياه، وجاءت تلك الأوراق علي النحو التالي:

إحضار السيرة الذاتية الخاصة بالمتقدم.

إثبات شخصية كبطاقة الهوية الوطنية.

توفير نسخة أصل شهادة التخرج ونسخة منها.

تقديم شهادة تتثبت الخبرة إن وجدت.

شهادة المعادلة من التعليم إن حصل المتقدم على شهادة الدراسة من خارج المملكة.

وفي نهاية المقال نكون قد قمنا بتقديم كافة المعلومات حول طريقة الحصول علي وظيفة من قبل الوزارة، بالإضافة إلي معرفة كافة الشروط المطلوبة للتقديم.