نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط نتائج قبول الأمن العام 1443 مديرية الأمن العام تُعلن نتائج القبول النهائي عبر jobs.sa في المقال التالي

رابط نتائج قبول الأمن العام 1443، من أهم الموضوعات وأكثرها بحثاً خلال الساعات الأخيرة، بعد إعلان مديرية الأمن العام عن نتائج القبول النهائي للوظائف العسكرية على رتبة جندي رجال، حيث تهتم الوزارة بتوفير الوظائف للسعوديين للاستفادة من الكوادر والكفاءات التي تنطبق عليه شروط القبول، ضمن توجيهات القيادة في المملكة بتوفير الوظائف بكافة القطاعات، هذا ويتم التقديم على هذه الوظائف العسكرية إلكترونياً وكذالك إعلان نتائج القبول، ونظراً للأهمية الكبيرة لمعرفة الرابط الإلكتروني للاستعلام عن نتائج القبول للأمن العام، فإن موقعنا المتميز دائماً “ثقفني” يهتم بعرض المعلومة الصحيحة والمباشرة، لذلك نوفر لكم الرابط الرسمي لمعرفة نتائج القبول التي تم الإعلان عنها اليوم. رابط نتائج قبول الأمن العام 1443 الدخول على الموقع الإلكتروني “jobs.sa“.

اختيار إشعار القبول من القائمة الرئيسية.

تسجيل بيانات المتقدم كاملة.

الضغط على عرض.

تظهر النتائج. شروط القبول للأمن العام 1443 يكون المتقدم سعودي الجنسية. أن يكون حاصلاً على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها. لا يقل عمر المتقدم عن 17 عام ولا يزيد عن 30 عام. يتوافر بالمتقدم شرط حسن السيرة والسمعة وألا يكون محكوم عليه في قضيه مخلة بالشرف والأمانة أو بحد شرعي. اجتياز الاختبارات المقررة للقبول. أن يجتاز المقابلة الشخصية. يكون لائقاً طبياً ويتمتع بصحة جيدة. ألا يكون المتقدم يعمل بأي من القطاعات الحكومية أو العسكرية. المستندات المطلوبة أصل الهوية الوطنية مع عدد أربع صور منها.

عدد 4 صور ملونة يكون فيها المقبول مكشوف الرأس بالزي المخصص للدورة مقاس 3×4.

4 صور ملونة للمقبول يكون مكشوف الرأس بالزي المخصص للدورة مقاس 6×4.

كتابة الاسم والسجل المدني على كل صورة على أن تكون جميعها بخلفيه بيضاء.

إحضار أبيان بنكي مفعل وحديث.

يقوم المقبول بالحضور بالملابس الرياضية المحددة.

إحضار صورة ملونة من تقرير الحصول على تطعيم كورونا.

عدد 2 دوسيه بلاستيك.

أدوات مدرسية مكونه من “عدد 3 مذكرة جامعية 200 ورقة، عدد 3 أقلام أزرق، 3 أقلام رصاص، براية، مذكرة جيب صغيرة”.

جميع الأدوات يتم وضعها في الشنطة المخصصة لذلك. أهم التعليمات الواجب الالتزام بها ممنوع الدخول بأي أدوية إلا في حالة الضرورة مع الإفصاح عنها.

عدم إحضار الملابس المدنية خلال الدورة.

لا يتم الحضور بسيارة المقبول الشخصية أو دخولها أو ركنها بجوار السور الخاص بمكان التدريب.

الالتزام بالإجراءات الوقائية والصحية لمنع انتشار فيروس كورونا. الوسوم عمر شويل - جدة رابط نتائج قبول الأمن العام 1443 مديرية الأمن العام تُعلن نتائج القبول النهائي عبر jobs.sa error: غير مسموح بنقل المحتوي الخاص بنا لعدم التبليغ

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