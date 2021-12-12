نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد نزول العلاوة السنوية 2022 للموظفين مدني وعسكري في السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة متى يكون موعد نزول العلاوة السنوية لعام 2022، وما هي قيمة مكافأة نهاية العام للموظفين السعوديين؟ هناك الكثير من النقاش حول الزيادات السنوية في المرتبات والتي يكثر البحث عنها في نهاية كل عام، لأن الموظفين والعاملين في مختلف الإدارات في المملكة كسائر الموظفين على مستوى العالم ينتظرون تلك الفترة لمعرفة ما مقدار الزيادة في الرواتب، والتي عادة تقر نتيجة التحديات الاقتصادية واستشعار من الدول لتحسن دخول مواطنيها ليتمكنوا من التغلب على تلك الصعاب، وتضاف العلاوات مع انتهاء عام مالي وبدلية أخر جديد إلى الراتب ويسعون جاهدين لزيادة القيمة يجعل حياته أكثر استقرارا ويزيد من قدرته على تلبية متطلبات الحياة اليومية بالراتب الذي يتحصل عليه الموظف من العمل.

ما هي العلاوة السنوية للموظفين والغير مستحقين

تُدفع الزيادة السنوية في بداية كل عام بناءً على المؤهلات الأكاديمية للموظف ودرجاته من السنة الأولى للعمل حتى التقاعد، وفقًا لنسبة معينة من الراتب الأساسي للموظف، وتُمنح مكافأة سنوية للموظف، وفق المادة 17 المعدلة من نظام الخدمة المدنية السعودي، وتستحق للموظف من تاريخ الأول من يناير 2022 الموافق 28/5/1443 .

في الماضي كانت الدوائر الحكومية بالمملكة العربية السعودية تتحصل على الزيادات في بداية التقويم الهجري، حيث يتم صرف المكافآت السنوية حسب راتب الشهر الأول من التقويم الهجري، إلا أن الوضع تغير في عام 2016، وقرر مجلس الوزراء السعودي أن رواتب الموظفين يجب أن تكون مرتبطة بالتقويم الميلادي، لذلك تدفع للموظف علاوة سنوية في بداية التقويم الميلادي.

من يتم حرمانهم من العلاوة هم:

من بلغ نهاية سلم الرواتب

من عوقب بالحرمان من العلاوة.

متى سيتم منح العلاوة السنوية لعام 1443

سيتم إيداع العلاوة السنوية في حساب الموظف يوم الخميس الموافق 27 يناير 2022. تنطبق على جميع الموظفين العاملين في القطاع العام في المملكة العربية السعودية ، بغض النظر عن رتبهم ومستوى وظائفهم ، وفي جميع الممالك المحلية حيث يعمل الموظف وفق الإجراءات الحكومية، تُدفع مكافأة نهاية العام، والتي تضاف إلى الراتب الأساسي للموظف في الأول من يناير من السنة الميلادية ، مع راتب شهر يناير ، ويُدفع راتب شهر يناير في اليوم السابع والعشرين، من كل شهر ميلادي ، لذلك يتم إصدار مكافأة نهاية العام في اليوم السابع والعشرين من الشهر.

ننتظر في وقت قريب التصريحات الرسمية لكلا من وزارة المالية السعودية و وزارة الموارد البشرية حول العلاوة السنوية.

كم عدد مكافآت العلاوات السنوية المتبقية

الموظفون في مختلف القطاعات في المملكة العربية السعودية ينتظرون نسب زيادات سنوية في الأجور تسمى المكافآت السنوية “العلاوة”، ترجع الزيادة السنوية في الرواتب إلى عدة أسباب، من بينها قدرة الموظفين على الاستمرار في تلبية احتياجاتهم المختلفة، وزيادة التعويضات المالية للموظفين بسبب زيادة الخبرة المكتسبة. يتم دفع المكافأة السنوية للموظفين السعوديين إلى جانب راتب شهر يناير.