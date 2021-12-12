نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خدمة عملاء موبايلي واتساب الجديد.. وأحدث باقات واتساب الشهرية والأسبوعية بالأسعار في المقال التالي

عمر شويل - جدة خدمة عملاء موبايلي واتساشب الجديد متاحة الآن للراغبين في الحصول على خدمات التطبيق. وتعتبر الخدمة من أهم الأمور التي تتصدر اهتمام الأشخاص بالمملكة. حيث تزداد نسب البحث عنها بهدف الحصول على الخدمات أو الاستفسار عن خدمة أو تقديم شكوى. وخدمة عملاء موبايلي واتساب الجديد تُقدمها أحد أهم شركات الاتصالات في المملكة إرضاءً لعملائها في جميع أنحاء المملكة وخارجها. إذ تتيح كافة وسائل الاتصال بخدمة عملاء الشركة. ويطرح الآلاف من الأشخاص الراغبين في خدمة موبايلي واتساب، العديد من الأسئلة منها على سبيل المثال، رقم خدمة عملاء موبايلي واتساب الجديد ؟ خدمة عملاء موبايلي واتساب الجديد ؟ كل ما تريد معرفته عن خدمة عملاء موبايلي واتساب الجديد سواء داخل المملكة أو خارجها، خدمة عملاء موبايلي واتساب الجديد السعودية.

خدمة عملاء موبايلي واتساب الجديد

تتيح خدمة عملاء موبايلي واتساب الجديد. معرفة عدة وسائل مختلفة للاتصال بخدمة العملاء، سواء من خلال الهاتف أو من خلال التواصل الإلكتروني، أو من خلال البريد. والرقم الموحد الخاص بشركة موبايلي وهو”9200″.

خطوات الدخول للحصول على خدمة عملاء موبايلي واتساب الجديد

يُمكن للعملاء الراغبين في التواصل مع الشركة عن طريق الموقع الإلكتروني اتباع الخطوات التالية:

الدخول على موقع موبايلي على الإنترنت. الضغط على تسجيل الدخول بالاسم وكلمة السر. التوجه إلى الاتصال بنا على رأس الصفحة الأولى. كتابة النموذج المطلوب وإدخال البيانات، ومنها المعلومات الشخصية. كتابة الرسالة والضغط على إرسال.

مميزات خدمة عملاء موبايلي واتساب الجديد

تقدّم الشركة لعملائها باقة “واتساب” المميّزة والتي تمنحك استخداما لا محدود لتطبيق الـ”واتساب”.

تستهدف الباقة جميع مشتركي “موبايلي” دون استثناء مهما كان نوع الاشتراك أو الخط.

يُمكن للأشخاص الراغبين في الحصول على إحدى باقات الـ”واتساب” ارسل رمز الاشتراك برسالة نصية إلى الرقم 1100.

باقات واتساب موبايلي

تتعدد باقات واتساب السعودية حسب الرموز وتكون على النحو الآتي:

النظام رمز الاشتراك رمز الإلغاء السعر

شهرية 211 5211 20 ريال شهريا

شهرية بلس 333 5333 40 ريال شهريا

أسبوعية 210 5210 10 ريال شهريا

بهذا نكون قد قدمنا لكم متابعينا كل ما يتعلق بخدمة عملاء موبايلي واتساب الجديد.. وأحدث باقات واتساب الشهرية والأسبوعية بالأسعار.