مواقيت إقامة صلاة الاستسقاء بمدن المملكة العربية السعودية 1443

مواقيت إقامة صلاة الاستسقاء بمدن المملكة العربية السعودية، فقد وجه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، الدعوة لجميع المواطنين بجميع مدن المملكة العربية السعودية الي التضرع الي الله سبحانه وتعالي من أجل إقامة صلاة الاستسقاء، ويأتي ذلك لاتباع سنة الرسول محمد صلى الله عليه وسلم، ويتم إقامة صلاة الاستسقاء في يوم الاثنين الذي يوافق يوم 9 من شهر جمادى الأول لعام 1443هـجريًا وذلك وفق التقويم الخاص بأم القرى، ويبحث العديد من المواطنين عن موعد صلاة الاستسقاء وفق كل مدينة يقيم بها كل شخص داخل المملكة، وسوف نوضح لجميع متابعينا مواقيت إقامة صلاة الاستسقاء بمدن المملكة.

مواقيت إقامة صلاة الاستسقاء بمدن المملكة

تنفيذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين، وضحت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، أوقات إقامة صلاة الاستسقاء بمدن السعودية، علي أن يكون إقامتها بعد شروق الشمس بمدة زمنية 15 دقيقة، علي أن تكون صلاة الاستسقاء في مدن المملكة من خلال المواعيد التالية:

مدينة مكة المكرمة: يكون موعد الصلاة في تمام الساعة: 7.04 صباحًا.

المدينة المنورة: موعد الصلاة سيكون في الساعة 7.11 صباحًا.

مدينة الرياض: توقيت الصلاة في تمام الساعة 6.43 صباحًا.

مدينة بريده: موعد الصلاة في الساعة 6.58 صباحًا.

مدينة الدمام: توقيت الصلاة بهذه المدينة في الساعة 6.33 صباحًا.

مدينة أبها: تتم الصلاة في تمام الساعة 6.47 صباحًا.

مدينة تبوك: الصلاة سوف تكون الساعة 7.32 صباحًا.

مدينة حائل: سوف تكون الصلاة في 7.09 صباحًا.

مدينة عرعر: يكون موعد الصلاة في تمام الساعة 7.20 صباحًا.

جازان: موعد الصلاة في الساعة 6.44 صباحًا.

نجران: تتم الصلاة في الساعة 6.39 صباحًا.

الباحة: موعد الصلاة في الساعة 6.55 صباحًا.

سكاكا: الصلاة بهذه المدينة سوف تكون في تمام الساعة 7.21 صباحًا.

صلاة الاستسقاء في السعودية 1443

لم يقتصر خادم الحرمين الشريفين توجيه الدعوة من أجل صلاة الاستسقاء الي المواطنين بالمملكة العربية السعودية فقط، بل دعي جميع المواطنين بجميع الدول العربية من أجل أداء صلاة الاستسقاء، والعمل علي الإكثار من التوبة والتضرع والاستغفار إلى الله سبحانه وتعالي، ومراجعة النفس والإكثار من النوافل والطاعات مثل الصدقات والأذكار، والتسهيل على جميع عباد الله ومساعدتهم علي تفريج كربهم، حتي يسّهل الله لنا كل أمر صعب ويحقق لنا ما نرجو.