نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط التقديم في وظائف النيابة العامة السعودية 1443 لحملة الثانوية وشروط التقديم في المقال التالي

عمر شويل - جدة ازدادت معدلات البحث هذه الساعات من اليوم عن كيفية التقديم في وظائف النيابة العامة السعودية على محرك البحث “جوجل”، وقد صرحت النيابة العامة اليوم بتوفير 80 وظيفة للرجال والنساء في العديد من مناطق المملكة العربية السعودية على أن يكون المتقدم حاصل على شهادة الثانوية العامة فما دونها، ومن الجدير بالذكر أنه هناك عدة معايير للتقييم بين كافة المتقدمين بالإضافة إلى وجوب اجتياز كافة الغختبارات والمقابلات الشخصية، وكل من يجد في نفسه الشروط اللازمة للتقديم أن يبادر حيث تم فتح باب التقديم ابتداءاً من اليوم الأحد الموافق 8/5/1443ه حتى يوم الثلاثاء الموافق 10/5/1443ه، ونكتب لكم هذه المقالة عبر موقعنا “ثقفني” لنوضح لكم رابط وطريقة التقديم على وظائف النيابة العامة وأبرز شروط التقديم كما وضحنا لكم في مقال سابق كيفية التقديم على وظائف وزارة المالية للنساء، فتابعونا.

التقديم في وظائف النيابة العامة

أتاحت النيابة العامة التقديم على الوظائف المذكورة والمعلنة إلكترونياً عبر الخطوات التالية:

أولاً عليك الدخول إلى الموقع الرسمي https://eservices.bip.sa/

ثانياً قم بملأ استمارة التسجيل بشكل صحيح.

ثالثاً قم بإرفاق جميع الملفات والمستندات المطلوبة.

رابعاً قم الآن بطباعة استمارة التسجيل واحتفظ بها حيث أنك ستحتاج إليها عند المقابلة الشخصية.

وهكذا تكون قد تقدمت إلى الوظيفة المرادة إلكترونياً

شروط الوظائف

لا بد من توفر عدة شروط في المتقدمين إلى وظائف النيابة العامة، ونوضح لكم الشروط كالتالي:

أولاً لا بد أن يكون المتقدم سعودي الجنسية ومقيم بها.

ثانياً يتمتع بالسمعة الطيبة والسلوك الحسن وألا يكون قد سبق الحكم عليه في قضية مخلة بالشرف.

ثالثاً أن يكون قد اجتاز كافة المقابلات الشخصية والإختبارات.

وفي حالة توفر هذه الشروط قم بالتقديم على وظائف النيابة العامة إلكترونياً كما وضحنا لكم الخطوات بالأعلى

وفي نهاية مقالنا اليوم بشأن الوظائف التي أعلنتها النيابة العامة نرجو أن نكون وفقنا في تقديم كافة المعلومات والبيانات الخاصة بهذا الموضوع، فقد أوضحنا لكم موعد التقديم في الوظائف وشروط التقديم لها وكيفية التقديم إلكترونياً، وفي حالة وجود أي أسئلة أو استفسارات لديكم يُمكنكم التواصل معنا عبر التعليقات بالأسفل وسنرد عليكم في أسرع وقت