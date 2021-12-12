رابط تقديم وظائف النيابة العامة 1443 وشروط التسجيل بالخطوات عبر eservices.bip.sa

وظائف النيابة العامة 1443، تزداد عمليات البحث بشكل كبير جدًا عبر العديد من محركات البحث المختلفة في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية من قِبل الآلاف من الأشخاص وبالتحديد من طلبة الثانوية العامة وذلك حيث قامت النيابة العامة السعودية عن عدد من الوظائف الشاغرة وأعلنت عن حاجتها لتعيين أشخاص لشغل عدد 80 وظيفة على المرتبة 32 والمرتبة 33 تلك الوظائف المشمولة بلائحة وظائف المستخدمين، وكانت الوزارة قد قامت بالإعلان عن عدد من الشروط التي يجب أن تتوافر في الأشخاص الراغبين في التسجيل والقبول في هذه الوظائف وكذلك قامت بالإعلان عن آلية التسجيل في الوظائف بشكل إلكتروني، ونتابع معكم خلال السطور القادمة من هذا المقال عبر موقعكم الإخباري ثقفني كافة التفاصيل والمعلومات الخاصة بالتسجيل.

وظائف النيابة العامة 1443

يتساءل الآلاف بل الملايين من الأشخاص في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية عن وظائف النيابة العامة 1443 خاصة مع اقتراب الموعد الرسمي الذي قامت نيابة عامة في المملكة بالإعلان عنه من أجل التعرف عليه وعلى الخطوات اللازمة للتسجيل في الوظائف، وذلك حيث أعلنت النيابة عن أن بدأ التسجيل سيتم بشكل رسمي في يوم الثلاثاء القادم الموافق 14 ديسمبر 2021 الموافق يوم 10 / 5 / 1443 هجريًا، حيث يمكن في هذا اليوم التسجيل في الوظائف بشكل إلكتروني.

شروط التقديم على وظائف النيابة العامة 1443

أن يكون الشخص المتقدم على الوظائف سعودي الجنسية والمنشأ (باستثناء من نشأ مع والديه خارج المملكة أثناء خدمة الوطن).

يجب أن يكون الشخص المتقدم حاصل على شهادة الثانوية العامة أو أي شهادة تعادلها وذلك حد أدنى للتقديم.

ألا يكون المتقدم يعمل في أي وظائف في أي جهة حكومية أخرى في المملكة وأن يكون متفرغ للوظيفة.

في حال حصول المتقدم على شهادة علمية من خارج المملكة يجب أن يعادلها من وزارة التعليم في المملكة.

أن يجتاز الشخص كافة الاختبارات والمقابلة الشخصية الخاصة بالوظائف.

رابط وظائف النيابة العامة 1443

يمكن التقديم على وظائف النيابة العامة 1443 عن طريق الرابط التالي:-