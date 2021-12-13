نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر استعلام عن صلاحية الإقامة عن طريق الإنترنت من مكتب العمل أو عن طريق منصة أبشر في المقال التالي

عمر شويل - جدة استعلام عن صلاحية الإقامة واحد من أهم مؤشرات البحث بالمملكة العربية السعودية وخاصة للوافدين والمقيمين بالمملكة العربية السعودية، حيث تعد صلاحية الإقامة أحد أهم الأساسيات مع الوافد أو المقيم بالمملكة، وقد سعت المملكة للتسهيل على الوافدين والمقيمين من أجل طريقة الاستعلام لتكون في متناول الجميع وذلك بجعل خدمات الاستعلام إلكترونية في إطار رؤية المملكة 2030، وقد قامت العديد من الوزارات بتحويل الخدمات الخاصة بها لخدمات إلكترونية لتكون في متناول الجميع ومنها وزارة الموارد البشرية ووزارة العمل وخدمة أبشر التي توفرها الحكومة للجميع المواطنين والمقيمين على أرض المملكة ومنها خدمات الاستعلام كالاستعلام عن بلاغ هروب عامل أو الاستعلام عن التأمين الطبي الخاص بالمواطن أو المقيم والاستعلام عن رخصة العمل أيضا ويقوم مكتب العمل بتوفير كافة تلك الخدمات لتكون في متناول الجميع على أرض المملكة للتسهيل في الإجراءات وخاصة إجراءات الاستعلام، وسنذكر في هذا المقال كافة طرق معرفة صلاحية رقم الإقامة الخاص بالوافد أو المقيم برقم الاقامة الخاص به عبر الإنترنت بسهولة.

الاستعلام عن صلاحية الإقامة برقم الإقامة

يمكن للوافد أو المقيم أن يقوم بمعرفة صلاحية الإقامة بدون الدخول لأبشر وذلك عبر خدمات مكتب العمل الإلكترونية، ويمكن أيضا إتمام خدمة الاستعلام عن صلاحية الإقامة برقم الإقامة عبر أبشر أيضا، ويجب التنبيه عن ضرورة تاريخ انتهاء الإقامة حتى يتجنب الوافد الغرامات الناتجة عن التأخير في تجديد الإقامة الخاصة بالوافد أو المقيم، ومن أجل ذلك تم إنشاء خدمات الاستعلام عن صلاحية الإقامة برقم الاقامة.

الاستعلام عن صلاحية الاقامة بدون الدخول لأبشر برقم الاقامة عبر مكتب العمل

قام مكتب العمل بتطوير خدمات المكتب بشكل كبير في الآونة الأخيرة حيث أصبح في مقدور أصحاب الأعمال أو المقيمين أو العاملين بالمملكة أن يقوموا بإجراء أو استخراج العديد من الأوراق دون الحاجة للتوجه لمكتب العمل أو أحد أفرع الوزارة القريبة منهم بل أصبحت كل الخدمات متاحة أمامهم عن طريق الإنترنت ومنها الاستعلام عن صلاحية الإقامة بدون الدخول لموقع أبشر، ومن أجل كيفية الاستعلام عن صلاحية الإقامة قم باتباع الخطوات الآتية:

قم بالدخول على موقع وزارة الموارد البشرية.

قم بالدخول على الخدمات الإلكترونية للعمل.

قم باختيار بوابة الأفراد بعدها.

قم بكتابة اسم المستخدم ورقم الإقامة الخاصين بحسابك على وزارة الموارد البشرية.

إذا لم يكن لديك حساب قم الضغط على خيار مستخدم جديد الموجود بجوار نسيت كلمة المرور.

ستقوم بإنشاء حساب جديد، اكتب رقم الإقامة وتاريخ الميلاد ورمز التحقق.

قم بالضغط على التالي.

بعد الانتهاء من تسجيل حساب جديد قم بالدخول على الخدمات الإلكترونية واختر منها الاستعلام عن الإقامة.

قم بكتابة رقم الإقامة الخاص بك بعدها ستظهر كافة بيانات صلاحية إقامة الوافد إذا كانت موجودة أو منتهية. المباشر للأفراد رابط تسجيل الدخول وكيفية فك تعليق مباشر الراجحي. رابط الاستعلام عن صلاحية الإقامة عبر أبشر

الاستعلام عن صلاحية الإقامة في السعودية أصبحت خدمة متاحة في أي وقت وأي مكان للوافدين والمقيمين حيث تعد صلاحية اقامة المقيم أو الوافد واحدة من أهم الأشياء التي يجب أن تكون سائرة لتجنب الغرامات والتي قد تصل للترحيل عن البلاد في حالة تخطي المدة بشكل كبير، ومن أجل خطوات الاستعلام عن صلاحية الإقامة عبر أبشر قم باتباع الخطوات الآتية:

قم بالدخول على موقع أبشر ويعتبر منصة وزارة الداخلية بالمملكة.

قم بالضغط على أفراد.

قم بتسجيل الدخول بحسابك.

قم بالضغط على الخدمات الإلكترونية.

قم بكتابة رقم الإقامة والرمز التأكيدي واضغط على استعلام. تجديد إقامة وافد عن طريق أبشر يمكن للمقيم أن يقوم بتجديد الإقامة الخاصة بأي وافد تابع له عن طريق أبشر وتلك من الخدمات الإلكترونية التي تقوم منصة أبشر بتقديمها للمقيمين والوافدين بالمملكة العربية السعودية ومن أجل تجديد الإقامة قم باتباع الخطوات الآتية: قم بالدخول على منصة أبشر للأفراد.

قم بتسجيل الدخول باسم الحساب والرقم السري الخاصين بك.

قم بالدخول على الخدمات الإلكترونية.

اختر منها خدمة تجديد الإقامة.

قم بدفع المبلغ المطلوب منك.

تم تجديد الإقامة بعد عملية التأكيد. سعر ورسوم تجديد الإقامة للوافدين من الأسرة والعمالة تقوم خدمات أبشر بتوضيح أسعار تجديد الإقامة للوافدين لأحد أفراد الأسر الخاصة بهم أو للعمالة المنزلية الخاصة بهم وقد أتت أسعار التجديد كالآتي: 600 ريال سعودي للعمالة المنزلية الخاصة بالوافد أو المقيم.

500 ريال لأحد أفراد الأسرة بعد بلوغهم السن القانوني (18 سنة) ويجب أن يتم تجديد البيانات الخاصة بك على أبشر لتوضيح الابن أو الابنة أو أيا من أفراد الأسرة القادم لزيارتك. تحديث بيانات الراجحي وتحديث بيانات الراجحي عبر مباشر الأفراد أو الهاتف بشكل سهل وسريع. شروط تجديد الإقامة الخاصة بالعمالة أو أحد أفراد الأسرة للمقيم

تم توضيح شروط الخدمة المقدمة من منصة أبشر من أجل تجديد الإقامة الخاصة بهم وقد أتت كافة الشروط الخاصة بتجديد الإقامة كالآتي:

يجب أن يقوم الوافد أو المقيم بتسديد رسوم الإقامة الخاصة بهم وذلك للفترة التي تم تحديدها للزيارة.

يجب أن يكون المستفيد لم يخالف أي قواعد مرورية وليست عليه أي مخالفة من أجل إتمام العملية.

يجب أن يكون جواز السفر الخاص بالمستفيد سائرا.

يجب أن يكون غير مسجل كمتغيب عن العمل من أجل إتمام العملية بصورة صحيحة.

يجب أن تكون البصمة وصورة المستفيد المحدد متوافرة ومسجلة بالنظام لمن هم أكبر من ست سنوات.

يجب أن يكون لكل مستفيد جواز سفر محدد خاص به من أجل العملية وبدون هذا الشرط لن تتم عملية تجديد الإقامة.

بهذا يكون القارئ قد عرف طرق الاستعلام عن صلاحية الإقامة الخاصة به وطرق تجديد الإقامة للعمالة أو أحد أفراد الأسرة، مع تبيان رسوم تجديد الإقامة والشروط الخاصة بتجديد الإقامة للعمالة وأي فرد من أفراد الأسرة على حدى من أجل الزيارة بالمملكة العربية السعودية.

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