نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر البنك الأهلي أوضح عن فتح حساب جاري من خلال القنوات الإلكترونية في المقال التالي

عمر شويل - جدة في الفترة الأخيرة أوضح البنك الأهلي السعودي عن توقيع اتفاقية، لكي يتم تفعيل آلية التمويل الإلكتروني، وهذا يعد أمر ضروري لجميع المواطنين السعوديين المستفيدين وتسهيل كافة الإجراءات اللازمة للتمويل لمستفيدي برنامج “سكني”، ولذلك أعلن البنك كشف للتأكد عن النتائج المالية في الربع الثاني من العام الجاري 2021م حيث أن ارتفاع صافي الأرباح بنسبة قد تصل من 1.39% إلى 2.12% مليار ريال سعودي مخصص للمستفيدين، وهذا مقابل حوالي 2.09 مليار ريال سعودي في الربع الثاني للعام الماضي 2020م.

ومن الجدير بالذكر أن تم ارتفاع أرباح البنك الأهلي السعودي بنسبة مئوية قد تصل إلى 12.27% وهذا في النصف الأول للعام الجاري 2021م إلى 5.53 مليار ريال سعودي مخصص للمستفيدين، وهذا مقارنة مع 4.92 مليار ريال سعودي في العام الماضي 2020م.

فتح حساب جاري لعميل جديد :

البنك الأهلي السعودي أوضح في الفترة الأخيرة عن فتح حساب جاري في البنك الأهلي لعميل جديد عن طريق القنوات الإلكترونية، وهذا لكي يتم توفير طريقة إضافية، وتسهيل وتبسيط، وأمنة لجميع العملاء الجدد الراغبين في فتح هذا الحساب في البنك الأهلي، ولذلك في هذه الحالة توفير الوقت الكافي، والجهد لجميع العملاء، ولذلك تقوم تحويل هذه العملية من الفروع إلى القنوات الإلكترونية.

فتح حساب للأطفال في البنك الأهلي التجاري :

البنك الأهلي السعودي يوضح عن توفير فتح حساب للأطفال في البنك الأهلي التجاري بالمملكة العربية السعودية، وهذا لكي يتم توفير لجميع الأفراد من الأولاد حساب توفير خاص بهم، ولذلك أكد البنك الأهلي على أن أي تعاملات مادية يلزم عن طريق الوالدين، ولذلك في هذه الحالة سوف يتم تسجيل جميع التفاصيل في دفتر التوفير الخاص بالطفل، وهذا بمتابعة من ولي الأمر بشكل رسمي، بالإضافة إلى ذلك أن جميع المبالغ المالية المضافة للطفل في الحساب الخاص بهم، ينمو يوماً بعد يوم.

وقد تجد الإشارة إلى أن البنك الأهلي السعودي أشار على أن يصدر من قبل البنك نشرة تضمن على عدة مواضيع مختلفة، تهم كافة أعضاء البرنامج، وتشجعهم على حفظ المصاريف الخاصة بهم، ولذلك أوضحنا من خلال موقع ثقفني فتح حساب جاري لعميل جديد داخل البنك الأهلي السعودي، بالإضافة إلى ذلك قمنا بعرض فتح حساب للأطفال في البنك الأهلي التجاري.