نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تقديم وظائف النيابة العامة للرجال والنساء وشروط الالتحاق | جدارة توظيف 1443 في المقال التالي

عمر شويل - جدة يتساءل العديد عن طريقة تقديم وظائف النيابة العامة للرجال والنساء في المملكة العربية السعودية عبر موقع التوظيف الإلكتروني جدارة توظيف النيابة العامة، وذلك بعد الإعلان في بيان توظيفي جديد اليوم 12 ديسمبر 2021 ميلاديًا، موضحة فيه إعلانها عن فتح رابط التقديم وظائف النيابة العامة لجَميع الأفراد من الجنسين الرجال والنساء الحاصلين علي مؤهل الثانوية العامة للحصول علي الوظائف المُعلن عنها والمشمولة بلائحة وظائف المستخدمين بالمرتبتين (الثالثة والثلاثون والثانية والثلاثون)، ومن خلال المقال سوف نتعرف علي طريقة التقديم علي وظائف النيابة العامة وشروط القبول في الوظيفة.

النيابة العامة وظائف 1443

أعلنت الإدارة العامة بالنيابة العامة عن وجود أماكن متاحة للتعيين في عدد من الوظائف الشاغرة بالنيابة العامة لعام ١٤٤٣ لكل الرجال والنساء، ومن المقرر أن تبدأ عمليات التسجيل اعتبارًا من اليوم الأحد الموافق 8 جمادي الأولي 1443 هجريًا، الموافق 12 ديسمبر 2021 ميلاديًا، وأن تنتهي التسجيل في يوم الثلاثاء المُقبل الموافق 10 جمادي الأولي 1443 هجريًا، الموافق 14 ديسمبر 2021 ميلاديًا، أي أن عمليات التسجيل للحصول علي الوظيفة سوف تستمر لمدة يومان فقط، فلذلك يجب علي المتقدمين سرعة الالتحاق والتسجيل خلال المدة المتاحة، وفيما يلي سوف نتعرف علي طريقة تقديم وظائف النيابة العامة للرجال والنساء، ومعرفة كافة شروط الالتحاق.

شروط تقديم وظائف النيابة العامة للرجال والنساء

أعلنت النيابة العامة داخل المملكة العربية السعودية عن عدد من الشروط الواجب توافرها لخريجي عام 1443، حيث أن الوظائف خاصة بالمؤهلات العليا، وفيما يلي سوف نتعرف علي شروط الحصول علي وظيفة إدارية.

ينبغي أن يكون المتقدم أو المتقدمة حاصلين على الجنسية السعودية.

يجب أن يكون حسن السير والسلوك وألا يكون من الأشخاص المرتكبين للجرائم والمحكوم عليهم لأي سبب من الأسباب.

يجب على الشخص المتقدم للوظيفة أن يكون لديه القدرة المعرفية وأن يكون مؤهل علمياً للوظيفة التي سيتقدم لها.

توثيق الشهادة العلمية الخاصة بالشخص المتقدم من خلال وزارة التعليم الخاصة بالسعودية.

قد تم تحديد النسبة المحددة للنجاح في المقابلة التي يجريها المتقدم لا تقل عن سبعين في المائة.

يجب اجتياز كل الاختبارات والمقابلات المطلوبة لكي تزداد نسبة النجاح في قبول تقديمه على الوظيفة.

وفي حالة إذا كان المؤهل العلمي للمتقدم من خارج السعودية ويرغب في التقديم على الوظيفة الخاصة بالنيابة العامة فيجب عليه عمل معادلة من خلال وزارة التعليم التابعة للسعودية.

لابد من اجتياز جميع الفحوصات والاختبارات المطلوبة للقبول في الوظيفة.

ألا يكون المتقدم عامل بأي قطاع من قطاعات الدولة سواء الحكومي أو الخاص.

يجب أن تكون كافة البيانات مطابقة للحقيقة، وفي حالة كانت وهمية سيتم الرفض.

ضرورة اجتياز المقابلة الشخصية وبعدها سيتم الترشيح النهائي.

ومن خلال الخطوات السابقة قد تم التعرف علي شروط تقديم وظائف النيابة العامة للرجال والنساء، وفيما يلي سوف نتعرف علي طريقة التقديم للوظيفة.

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طريقة التقديم على وظائف النيابة العامة

أعلنت النيابة العامة عن توفير وظائف إدارية للرجال والنساء وأنه سوف يتم الحصول عليها بطريقة إلكترونية عبر رابط وظائف النيابة العامة جدارة، وفيما يلي سوف نتعرف علي جميع الخطوات التي يجب اتباعها للحصول علي وظيفة شاغرة بالقطاع الحكومي.

في البداية يجب علي المتقدم الدخول علي رابط الموقع الرسمي جدارة.

قم بإنشاء حساب جديد بالإضافة إلى ذلك يمكنك تسجيل الدخول عن طريق النفاذ الوطني الموحد.

بعد تسجيل الدخول قم بالضغط على كلمة ““التقديم على الإعلانات الوظيفية”.

قم باختيار الوظيفة المرغوب فيها.

بعد ذلك قم بكتابة كافة البيانات الشخصية المطلوبة للتقديم.

وفي النهاية قم بالتسجيل علي الوظيفة من خلال تأكيد عملية تقديم الطلب.

وبذلك تكون قد أتممت عملية التسجيل في الوظيفة المناسبة إليك المقدمة من قبل النيابة العامة بالمملكة العربية السعودية.

موعد تقديم النيابة العامة 1443

قد أعلنت النيابة العامة عن فتح باب التقديم علي وظائف النيابة العامة بدءٍ من اليوم الأحد الموافق 8 جمادي الأولي 1443 هجريًا، الموافق 12 ديسمبر 2021 ميلاديًا، وإذ تنتهي عملية التسجيل في يوم الثلاثاء المُقبل الموافق 10 جمادي الأولي 1443 هجريًا، الموافق 14 ديسمبر 2021 ميلاديًا، وقد تم التوضيح أيضاً أن النيابة العامة بحاجة إلى موظفين من كلا الجنسين من رجال وموظفات نساء لكي يتم إشغال هذه الوظائف الشاغرة في كافة المناطق بالمملكة العربية السعودية وليس كما يعتقد البعض أن معظم الوظائف الخاصة بالنيابة العامة تكون في مناطق محددة.

وفي نهاية المقال نكون قد قمنا بسرد المعلومات اللازمة لمعرفة طريقة التقديم وظائف النيابة العامة للرجال والنساء، ومعرفة كافة الشروط المطلوبة للالتحاق بالوظيفة، بالإضافة إلي معرفة موعد انتهاء التسجيل في الوظيفة.