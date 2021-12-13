بأقل راتب للسعودى والمقيم أشترى سيارتك بدون كفيل وقسط التمويل علي 5 سنوات

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بأقل راتب للسعودى والمقيم أشترى سيارتك بدون كفيل ، برنامج تمويل السيارات الذي يتيح للعميل شراء السيارة التي يرغب بها ، بأقل راتب شهري وبشروط ميسرة ومتطلبات بسيطة ، بالإضافة إلى خيارات عديدة لتقسيط مبلغ التمويل ، وذلك بما يتماشى مع الإلتزامات المالية الأخرى له ، ويعتبر هذا البرنامج أحد البرامج التمويلية المتاحة لدى بنك البلاد ، والذي يوفره البنك للمواطن السعودي والمواطن المقيم بإمتيازات عديدة ومتنوعة. أهم الإمتيازات التي يقدمها بنك البلاد للعملاء من خلال برنامج تمويل السيارات برنامج تمويل السيارات من بنك البلاد مطابق لضوابط اللجنة الشرعية لدي بنك البلاد.

من خلال هذا البرنامج يتيح البنك للعميل إمكانية شراء أي سيارة يرغب بها ، وذلك وفق حده الائتماني.

يمكن لطالب التمويل الاستفادة بمبالغ مالية تصل قيمتها حتي 2 مليون ريال عمن خلال هذا البرنامج التمويلي.

برنامج تمويل السيارات من بنك البلاد لا يحتاج إلى وجود كفيل أو ضامن.

لا يشترط دفع مبلغ مقدم للاستفادة من هذا المنتج.

مدة سداد مبلغ التمويل يمكن أن تصل حتي 5 سنوات .

طالب التمويل السعودي والمقيم أيضاً يمكنهم الاستفادة من هذا البرنامج التمويلي المتاح لدي بنك البلاد.

يوفر بنك البلاد للعملاء إمكانية الاستفادة من نظام السداد المبكر لمبلغ التمويل في أي وقت.

برنامج تمويل السيارات من بنك البلاد متاح للمواطنين المتقاعدين أيضاً.

يمكن لطالب التمويل الاستفادة من فرصة تأجيل السداد في بداية الأقساط التمويلية المستحقة. شروط الاستحقاق للاستفادة من برنامج تمويل السيارات من بنك البلاد يشترط للاستفادة من برنامج تمويل السيارات من بنك البلاد ، أن يكون طالب التمويل يمتلك حساب بنكي جارى لدى بنك البلاد في المملكة العربية السعودية.

الحد الأدنى لعمر طالب التمويل هو 18 سنة ، وذلك عند التقدم بالطلب.

يجب أن يكون طالب التمويل علي رأس العمل في إحدى المنشآت المعتمدة لدى بنك البلاد في المملكة العربية السعودية ، وذلك سواء كان في القطاع الحكومي أو القطاع الخاص.

إذا كان طالب التمويل من المواطنين السعوديين ، يشترط أن يكون الحد الأدنى للدخل الشهري له هو 3000 ريال سعودى، وذلك عند التقدم بطلب للاستفادة من برنامج تمويل السيارات بدون كفيل من بنك البلاد.

أما إذا كان طالب التمويل من المواطنين غير السعوديين ، يشترط أن يكون الحد الأدنى للدخل الشهري له هو 3500 ريال سعودي ، وذلك لاستكمال إجراءات طلب الحصول على تمويل السيارات بدون كفيل المتاح لدي البنك.

يجب لإنهاء كافة التعاملات الخاصة بتمويل السيارات بدون كفيل ، المتاح لدي بنك البلاد ، أن يقوم العميل بتحويل راتبه علي بنك البلاد في المملكة العربية السعودية. الوسوم عمر شويل - جدة بأقل راتب للسعودى والمقيم أشترى سيارتك بدون كفيل وقسط التمويل علي 5 سنوات - ثقفني error: غير مسموح بنقل المحتوي الخاص بنا لعدم التبليغ

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