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عمر شويل - جدة بنك الرياض خدمة العملاء الرَّقْم المجاني الموحد يُعد هو أفضل وسيلة تواصل عملاء بنك الرياض من المواطنين والمقيمين داخل المملكة العربية السُّعُودية مع الدعم الفني وخدمة العملاء المقدمة من البنك للحصول على أي استفسارات أو معلومات حول خِدْمَات ابك أو رفع أي شكوى أو اقتراح أيضًا ، وفيما يلي عبر موقع ثقفني ؛ سوف يتم توضيح الرَّقْم المجاني الموحد لبنك الرياض السعودي بالتفصيل.

معلومات عن بنك الرياض السعودي

إن بنك الرياض يُعد واحًدًا من أهم وأقدم البنوك التي تُقدم عدد هائل من الخِدْمَات البنكية والمصرفية للمواطنين والمقيمين من عملاء البنك حيث يعود تاريخ تأسيس هذا البنك إلى عام 1975م وجميع معاملات البنك تخضع إلى أحكام الشريعة الإسلامية وتوفير خِدْمَات الحصول على حسب فردي أو استثماري إلى جانب العديد من أوجه التمويل مثل التمويل العقاري والشخصي وغيرهم الكثير.

بنك الرياض خدمة العملاء الرقم المجاني 1443

إن رقم خدمة عملاء بنك الرياض الموحد المجاني هو 920002470 ؛ حيث يُمكن عبر هذا الرَّقْم التواصل مع خدمة العملاء والدعم الفني في بنك الرياض في أي وقت على مدار اليوم والحصول على أي معلومات أو استعلامات أو خِدْمَات مصرفية بدلًا من الاضطرار إلى الذَّهاب إلى فرع البنك.

ومن الجدير بالذكر أنه قد تم أيضًا تخصيص رَقْم تواصل وخدمة عملاء خاص بـ خدمة العملاء المصرفية الذهبية وهو 0010610800 حيث يتم تزويد المتصل بأي معلومات أو خِدْمَات أو حل أي مشكلات متعلقة بالدعم الفني عبر فريق من ممثلي خدمة العملاء والدعم الفني المختص.

أهم خدمات بنك الرياض خدمة العملاء

من أهم الخِدْمَات المقدمة من ممثلي فريق خدمة العملاء إلى المواطنين المقيمين داخل المملكة العربية السُّعُودية وخدمات جميع فروع بنك الرياض المنتشرة في مختلف مدن ومحافظات المملكة بوجهٍ عام ، ما يلي: