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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية وشروط الحصول على دعم الضمان الاجتماعي المطور الجديد في المقال التالي
يسعى الكثير من المواطنين الى التسجيل في دعم الضمان الاجتماعي المطور حيث تنطبق شروط الإستحقاق عليهم في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها المملكة خاصة والعالم عامه من غلاء في كثير من الأسعار وظروف الحياة اليومية، وعقب إعلان وزارة الموارد البشرية عن بدء التسجيل في دعم الضمان الاجتماعي المطور والكثير يبحث عن كيفية التسجيل للحصول على الدعم، ومن خلال مقالي سوف انشر شروط الاستحقاق وكيفية التسجيل، فقد وضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية نظام الضمان الاجتماعي المطور الجديد بخصوص انطلاق عملية التسجيل أنه متاحا للمستحقين عبر منصتها الإلكترونية من 20 نوفمبر 2021 ميلادي إلى غاية 23 مايو 2022، وهذا لتحسين المستوى المعيشي للفئات المحتاجة بكامل التراب السعودي وفقا لبرنامج رؤية السعودية 2030، ومن المعلوم يتم صرف الدعم في بداية كل شهر هجري ويتم وضع الدعم في حسابات المستفيدين في هذا الموعد من بداية كل شهر هجري.
شروط التسجيل للحصول على دعم الضمان الاجتماعي المطور الجديد:
حددت الوزارة مجموعة من الضوابط والقيود للاستفادة من النظام الجديد وهي كالتالي:
- أن يكون المستفيد من دعم الضمان سعودي الجنسية.
- أن يكون المستفيد من دعم الضمان وقت صرفه موجود داخل أرض المملكة.
- أن يكون طالب دعم الضمان الاجتماعي المطور لا يستفيد من أية مساعدات حكومية أو مراكز مساعدات أو إعانات أو جمعيات أهلية.
- أن يكون طالب دعم الضمان الاجتماعي لا يتجاوز دله ودخل أسرته 1100 ريال سعودي.
- يفضل للحصول على الدعم بعض الفئات التي تحتاج إلى دعم الضمان الاجتماعي مثل العاجزين عن العمل لسبب صحي أو زوجة الغائب والمفقود.
كيفية التسجيل في دعم الضمان الاجتماعي المطور بالخطوات:
- ادخل على رابط وموقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية نظام الضمان الاجتماعي المطور.
- ثم النقر على كلمة الدعم والحماية الاجتماعية.
- ثم نختار كلمة حماية المعاشات.
- ثم نقوم بملئ كافة البيانات الخاصة بطالب الدعم كالاسم – وبطاقة الهوية – وتاريخ الميلاد – ورقم الهاتف – والكود السري – و واضافة الحساب المصرفي.
- نقوم بملئ جميع البيانات المطلوبة ثم الضغط على كلمة ارسال.
- يتم بحث الطلب ومراجعته وبعد الموافقة يتم الاتصال بصاحب الطلب عن طريق رقم الهاتف ثم ابلاغه باستحقاقه لدعم الضمان المطور الجديد.
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