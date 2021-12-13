نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط التسجيل في وظائف مستشفى الملك فيصل التخصصي للجنسين وطريقة التقديم والمزايا في المقال التالي

عمر شويل - جدة وظائف مستشفى الملك فيصل، في ظل البحث المستمر من قبل الرجال والنساء بالمملكة عن الوظائف الشاغرة ذات الراتب الشهري الثابت الذي يكفل لهم توفير نفقات المعيشة، كشفت مستشفى الملك فيصل بالمملكة عن توفر فرص عمل لديها في عدة أقسام متنوعة، حيث تحتاج المستشفى عدد من الموظفين والموظفات من حملة شهادات الثانوية العامة والدبلومات وما يعادلها والبكالوريوس والدكتوراه في شغل الأماكن الشاغرة في التخصصات الإدارية والصحية والفنية والهندسية بالمستشفى، لذلك نقدم اليوم لجميع السعوديين والغير السعوديين الراغبين في التقدم لهذه الوظائف رابط التقديم والتخصصات المطلوبة والمستندات الواجب توافرها من أجل الالتحاق بوظائف مستشفى الملك فيصل التخصصي.

رابط التقديم في وظائف مستشفى الملك فيصل التخصصي

وأعلنت مستشفى الملك فيصل التخصصي عن توفر وظائف في عدة تخصصات لكلا الجنسين، وذلك في فرعي المستشفى في الرياض وجدة في حال توفر الكفاءة المطلوبة لشغل الوظائف الشاغرة، وقد خصصت مستشفى الملك فيصل رابط رسمي خاص بها للتقديم الإكتروني ، حيث يمكن التقديم من خلاله واختيار الوظيفة المناسبة بكل سهولة من الوظائف الكثيرة المتوفرة في فرعي المستشفى بالرياض وجدة في التخصصات التالية:

التخصصات المطلوبة في مستشفى الملك فيصل

– مساعد مدير مشاريع/ مكتب التحول “الرياض”.

– محلل اتفاقيات سلسلة الإمدادات “الرياض”.

– محلل نظم المستخدم النهائي “الرياض”.

– محلل أول لإدارة الأداء “الرياض”.

– مدير قسم الشبكات “الرياض”.

– مستشار قانوني ثانٍ “الرياض”.

– مساعد مندوب مشتريات “الرياض”.

– منسق خدمات العقود “الرياض”.

– ممثل توظيف أول “الرياض”.

– ممثل توظيف ثانٍ “الرياض”.

– محلل التكامل “الرياض”.

– محلل الشبكات “الرياض”

– سكرتير أول “الرياض”.

-سكرتير ثان “جدة”

طريقة التسجيل في وظائف مستشفى الملك فيصل

ويجب على كل من يرغب في الإلتحاق بوظائف مستشفى الملك فيصل الدخول على الرابط المخصص للتوظيف في المستشفى، حيث يتم تعبئة بيانات الطلب من خلاله في حال توفر الكفاءات المطلوبة:

يتم الدخول على رابط التقديم الخاص بالمستشفى الملك فيصل التخصصي

يتم تسجيل حساب للمتقدم على الوظيفة من خلال الضغط على خيار (Register today).

الدخول على الصفحة الرئيسية للموقع والبحث عن اسم التخصص المطلوب باللغة الإنجليزية.

أختيار الوظيفة وإدخال جميع البيانات المطلوبة في نموذج التوظيف.

مزايا العمل في مستشفى الملك فيصل التخصصي:

توفر مستشفى الملك فيصل التخصصي العديد من المزايا المادية والمعنوية للموظفين العاملين بها، وفقاً لأفضل مستويات الرعاية بالعاملين في القطاع الصحي بالمملكة، تتمثل هذه المزايا في التالي :

رواتب مجزية وبدل سكن ومواصلات .

توفير الرعاية العلاجية الكاملة للعاملين .

تطوير مهني مستمر و برنامج مساعدة الموظفين.

مرافق ترفيهية وتخفيضات وقروض بدون فوائد يوفرها النادي الاجتماعي للموظفين بالإضافة إجازات سنوية وإجازات مهنية حسب طبيعة العمل.