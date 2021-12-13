نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أهم تفاصيل جدول حصص الفصل الدراسي الثاني لجميع المراحل التعليمية في السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة جدول حصص الأسبوع الثاني لمراحل التعليم المختلفة في المملكة، حيث توفر وزارة التربية والتعليم السعودية للطلاب شرح المناهج التعليمية لمراحل التعليم الإبتدائي والمتوسط والثانوي من خلال قنوات مخصصة لشرح المحتوى التعليمى لكل صف دراسي مقسم على عدة حصص دراسية على مدار اليوم، وذلك من أجل ضمان نجاح منظومة التعليم عن بعد التي تتبعها المملكة خلال هذا العام الدراسي نظراً لتداعيات فيروس كورونا، ونوضح اليوم جدول حصص الأسبوع الثاني لجميع مراحل التعليم على” قناة عين” التعليمية التي تذاع على القمر عرب سات من أجل مساعدة الطلاب على التحصيل الدراسي ومتابعة دروسهم .

جدول حصص الأسبوع الثاني لمراحل التعليم المختلفة

وقد أعلنت وزارة التربية والتعليم بالمملكة عن مواعيد حصص الطلاب للمراحل التعليمية الثلاثة، وذلك من خلال المنصات التعليمية الإلكترونية وقنوات عين من أجل شرح المناهج التعليمية وتسهيل عملية التحصيل الدراسي على الطلاب في صورة فصول افتراضية، مما يخلق حلقة وصل بين الطلاب والمعلمين.

وقد تم تقسيم جدول حصص الأسبوع الثاني من الدراسة إلى مواعيد خاصة بمرحلة التعليم الثانوي والمتوسط حيث تبدأ يومياً من الساعة 6.30 صباحاً وحتى الساعة 2.30 مساء، إما بالنسبة لمواعيد عرض حصص المرحلة الابتدائية ورياض الأطفال فتبدأ من الساعة 2.45 عصرا حتى الساعة 7.00 مساء.

آلية الدراسة في الفصل الدراسي الثاني 1443 في السعودية

وترددت الكثير من إستفسارات أولياء الأمور بالمملكة حول هل سيكون الحضور إجباري في المدارس أم سيكمل الطلاب الدراسة عن بعد في الفصل الدراسي الثاني ، وقد قررت وزارة التربية والتعليم أن تكون الدراسة بالحضورالأساسي بالنسبة للطلاب الذين تلقوا لقاح كورونا من طلاب المرحلتين المتوسطة والثانوية وإما بالنسبة للطلاب أقل من سن 12 عام، ستكون الدراسة عن بعد في المنزل من خلال منصة مدرستي وقناة عين التعليمية على القمر الصناعي عرب سات بتردد 12437، الاستقطاب أفقي، ومعدل الترميز 27500.

وجدير بالذكر أنوزارة التربية والتعليم بالمملكة عملا منها على تقديم الخدمات التعليمية المميزة للطلاب والحفاظ على مصالحهم وضمان انتظام سير الخطة الزمنية للعام الدراسي قام بتوفير دروس افتراضية بأعداد كبيرة تقوم بشرح المناهج الدراسية من خلال أكثر مائة وثمانين مليون معلم.