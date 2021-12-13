نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد صلاة الاستسقاء بالمملكة العربية السعودية وكيفية أداء صلاة الاستسقاء في المقال التالي

عمر شويل - جدة غداً بإذن الله سوف يكون موعد صلاة الاستسقاء بالمملكة العربية السعودية، حيث يكثر البحث في هذه الأيام عن موعد وكيفية صلاة الاستسقاء في جميع مدن المملكة العربية السعودية، حيث تعد صلاة الإستسقاء: صلاة طلب نزول الغيث ونافلة يؤديها المسلمون طلباُ في نزول المطر عند انحباسه، وهي سنة مؤكدة عن الرسول عليه السلام والصحابى، حيث كان يؤديها عند انحباس الغيث عن النزول، وهي صلاة جماعية، وصلاة كفاية تأدية البعض لها كافي عن الكل، وسوف نوضح لكم فيما يلي كل ما يخص صلاة الإستثقاء غداً بالمملكة من خلال موقع ثقفني لجميع أخبار الدول العربية.

موعد صلاة الاستسقاء بالمملكة العربية السعودية

قد أعلن خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبد العزيز أن غدا هو موعد صلاة الاستسقاء بجميع أنحاء المملكة العربية السعودية، حيث ينتظرها الجميع من سكان المملكة العربية السعودية لتأديتها للأسباب المعروفة.

كيفية أداء صلاة الاستسقاء بالمملكة العربية السعودية

في وقت جفاف يصلي الإمام بالمصليين ركعتين ولا يكون في وقت الكراهة، يجهر الإمام في الركعة الأولى بسورة الفاتحة، ثم سورة سبح اسم ربك الأعلى، وفي الركعة الثانية بسورة الغاشية من بعد الفاتحة، ولصلاة الاستسقاء سبع تكبيرات كصلاة العيد تماماً في الركعة الأولى، وخمس تكبيرات بالركعة الثانية، وتسمى صلاة الاستسقاء بالصلاة الجامعة، كما لا يشترط لتأديتها آذان، ولا آذان للخطبة.

معلومات أخرى عن صلاة الاستسقاء

لابد لصلاة الإستقاء رفع اليدين لتأدية الدعاء، عن ابن عباس قال خرج الرسول لابساً ثياب العملمتخشعاً غير مستعجل في مشيته، وعن عائشة بن أبي بكر، قال: شكا الناس إلى رسول الله عن إحتباس المط، فأمر بمنبر، فوضع له بمصلى، ووعد الناس بالخروج، فخرج حين بدا قرص الشمس فكبر وحمد الله، ثم قال:” الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين لا الاه الا الله، يفعل ما يريد، اللهم لا إلاه إلا أنت، أنت الغني، ونحن الفقراء، أنزل علينا الغيث، واجعل ما انزلت قوة وبلاغاً إلى حين”.

صلاة الإستسقاء المحددة من قبل حامي الحرمين الشريفين

قد حددت الجهات السعودية تحت رعاية ملك السعودية حامي الحرمين الشريفين اليوم الإثنين الموافق الثالث عشر من ديسمبر 2021 ميلادياً، والذي يوافق هجرياً التاسع من جماد الأول 1443 موعد لصلاة ركعتي الإستسقاء طلباً من الله في نزول الغيث على البلاد، وذلك بالأخذ في الإعتبار الإجرائات الإحترازية.