أبشر تسجيل الدخول بحساب جديد للأفراد المقيمين والمواطنين

تعد منصة أبشر تسجيل الدخول أحد أهم المنصات الإلكترونية الرائدة في المملكة العربية السعودية؛ حيث توفر الخدمات لكافة المواطنين والمقيمين داخل السعودية بشكل إلكتروني، فمن خلال التسجيل في أبشر وإنشاء حساب جديد للأفراد، يستطيع المستخدم الحصول على مئات الخدمات في أسرع وقت ممكن دون الحاجة لزيارة الإدارات، لذلك تعد أبشر بفروعها (أفراد، أعمال، حكومة) دليل على تحول المملكة إلى عصر الحوكمة الرقمية، التي تساهم في تحقيق الرؤية المستقبلية لعام 2030 فيما يتعلق بالقضاء على التعاملات الورقية والتحول نحو التكنولوجيا والرقمية في كافة المعاملات والخدمات الحكومية، بشكل يحقق الشفافية والموضوعية.

منصة أبشر تسجيل الدخول

استطاعت منصة أبشر أن تحقق نجاحا كبيرا على مستوى المملكة، فأصبحت تجمع معظم الخدمات الحكومية في منصة واحدة، فمن خلال تسجيل الدخول إنشاء حساب جديد للأفراد يستطيع الفرد تنفيذ التعاملات التي يرغب بها، ويكون التسجيل في أبشر بالخطوات الآتية:

الدخول إلى منصة أبشر الإلكترونية. الإطلاع على الشروط والأحكام. الحرص على تعبئة البيانات بدقة شديدة. القيام بتسجيل اسم المستخدم ورقم الجوال والهوية وعنوان البريد الإلكتروني واللغة. العمل على تعيين كلمة المرور. الموافقة على الشروط والسياسات، ثم النقر على خيار التالي. الانتقال إلى صفحة التحقق من البيانات. استكمال باقي الخطوات حتى الانتهاء من التسجيل في منصة أبشر.

شروط التسجيل في أبشر

حددت الحكومة السعودية متمثلة في وزارة الداخلية مجموعة من الشروط التي تمكن المستخدم من تسجيل أبشر بحساب جديد، والتي يتسبب عدم العمل بها إلى فشل عملية التسجيل، أهمها:

استخدام البيانات الشخصية الخاصة بالمتقدم أثناء عملية التسجيل.

استخدام هوية شخص آخر أو رقم جوال آخر ينتج عنه الفشل في التسجيل في أبشر.

لا يسمح بتغيير اسم المستخدم بعد الانتهاء من تسجيل الدخول في أبشر.

استخدام نفس رقم الجوال في أكثر من تسجيل يتسبب في إلغاؤه.

اسم المستخدم يجب أن يكون باللغة الإنجليزية، ويبدأ بحرف كبير، ويكون 8 أحرف على الأقل، كما يسمح باستخدام الأرقام.

استخدام هوية شخص آخر يعد إجراء مخالف للقوانين.

كلمة المرور يجب التأكد من تسجيلها باللغة الإنجليزية.

كلمة المرور يجب ألا تقل عن 8 أحرف متنوعة بين الأرقام والحروف الكبيرة والصغيرة، كما يجب ألا تزيد الحروف المتشابهة عن 4 ولا تحتوي على رموز.

التسجيل في أبشر لمواطني مجلس التعاون الخليجي

أكدت مديرية الجوازات أنه بإمكان مواطني مجلس التعاون الخليجي، والمقيمين من التابعين، والزوار الذين لديهم تأشيرات الزيارة التسجيل في أبشر بكل سهولة، وذلك من خلال الانتقال إلى رابط منصة أبشر، ثم تعبئة حقول البيانات المطلوبة، والمرور بكافة الخطوات السابقة، ولكن بدلًا من تسجيل الهوية الوطنية يتم تسجيل رقم الحدود لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي، أو رقم الإقامة للمقيمين، على أن يتم تفعيل الخدمة بعد الانتهاء من تسجيل الدخول في أبشر من خلال أجهزة الخدمة الذاتية للتفعيل والبنوك السعودية.