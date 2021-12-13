نتائج الامن العام 1443 الاستعلام عن اسماء المقبولين في رتبة جندي عبر ابشر للتوظيف

شهدت الساعات القليلة الماضية اعلان ظهور نتائج الامن العام 1443 من قبل الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية، كما أنه تم فتح الرابط الخاص بالاستعلام عن اسماء المرشحين والمقبولين في الأمن العام 1443 بوظائف المديرية العامة للأمن العام علي رتبة جندي، كما أعلنت الإدارة كذلك عن أنه يُمكن لجميع الطلاب المقبولين الاستعلام عن تفاصيل نتائج قبول الأمن والاطلاع على متطلبات و إجراءات القبول عبر بوابة أبشر التوظيف.

نتائج الامن العام 1443

تَقدمت الإدارة العامة للقبول المركزي يوم أمس الأحد 12 ديسمبر 2021 ميلاديًا، بالإعلان عن ظهور نتائج الامن العام 1443، كما ارفقت “اسماء” المقبولين في وظائف الأمن العام على رتبة جندي، وعليه قامت بدعوة جميع الطلاب المقبولين بشكل مبدئي لزيارة منصة أبشر للتوظيف للتأكد من أسماؤهم، وقد اشارت الادارة العامة الى المقبولين بإتباع كافة التعليمات والإسراع في إحضار الأوراق و المستندات المطلوبة منهم في الموعد المحدد.

أهم المستندات المطلوبة للمقبولين في الامن العام

بعد ان تم الاعلان مؤخرا عن ظهور نتائج الامن العام 1443، قامت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية، بتوضيح المستندات المطلوبة للمقبولين بشكل مبدأي وجاءت تلك المستندات على النحو التالي؛