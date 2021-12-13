نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نتائج الامن العام 1443 الاستعلام عن اسماء المقبولين في رتبة جندي عبر ابشر للتوظيف في المقال التالي
شهدت الساعات القليلة الماضية اعلان ظهور نتائج الامن العام 1443 من قبل الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية، كما أنه تم فتح الرابط الخاص بالاستعلام عن اسماء المرشحين والمقبولين في الأمن العام 1443 بوظائف المديرية العامة للأمن العام علي رتبة جندي، كما أعلنت الإدارة كذلك عن أنه يُمكن لجميع الطلاب المقبولين الاستعلام عن تفاصيل نتائج قبول الأمن والاطلاع على متطلبات و إجراءات القبول عبر بوابة أبشر التوظيف.
نتائج الامن العام 1443
تَقدمت الإدارة العامة للقبول المركزي يوم أمس الأحد 12 ديسمبر 2021 ميلاديًا، بالإعلان عن ظهور نتائج الامن العام 1443، كما ارفقت “اسماء” المقبولين في وظائف الأمن العام على رتبة جندي، وعليه قامت بدعوة جميع الطلاب المقبولين بشكل مبدئي لزيارة منصة أبشر للتوظيف للتأكد من أسماؤهم، وقد اشارت الادارة العامة الى المقبولين بإتباع كافة التعليمات والإسراع في إحضار الأوراق و المستندات المطلوبة منهم في الموعد المحدد.
أهم المستندات المطلوبة للمقبولين في الامن العام
بعد ان تم الاعلان مؤخرا عن ظهور نتائج الامن العام 1443، قامت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية، بتوضيح المستندات المطلوبة للمقبولين بشكل مبدأي وجاءت تلك المستندات على النحو التالي؛
- أولاً يلزم للمقبولين الحضور بالزي الرياضي إلى موقع المقابلة الشخصية.
- ثانياً يلزم إحضار مجموعة من الأدواتالمدرسية مثل عدد (3) مذكرة جامعية مكونة من 200 ورقة مُقسمة إلي 5 أقسام، (3) قلم أزرق، (3) قلم رصاص)، براية، مذكرة جيب صغيرة، (5) ملف غلافي بلاستيك.
- يجب إحضار نموذج لموعد المراجعة الذي تم طباعته قبل المقابلة من بوابة أبشر التوظيف.
- عدد (4) صور من بطاقة الهوية الوطنية، مع الأصل ويجب أن تكون سارية المفعول.
- صورة موثقة من المؤهل الدراسي.
- (2) صورة من المؤهلات العلمية الإضافية مع السجل الأكاديمي للمؤهل.
- عدد صورة واحدة من نتيجة اختبار القدرات العامة (قياس).
- صورة واحدة من سجل الأسرة الخاص بوالد المتقدم.
- (4) صور شخصية شمسية بالألوان حديثة وبخلفية بيضاء بمقاس (4*3)، مع كتابة رقم الطلب والاسم خلف الصور.
- يجبحلاقة شعر الرأس علي رقم (3).
- صورة ملونة من التقرير الطبي المُكتمل لجرعات تطعيم فيروس كورونا.
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