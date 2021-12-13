“جدارة للتوظيف” شروط ورابط تقديم وظائف النيابة العامة السعودية 1443 // 80 وظيفة لحملة الثانوية

وظائف النيابة العامة السعودية، هي أهم موضوعات البحث اليوم وغداً الثلاثاء 2021/12/14 موعد غلق باب التسجيل الإلكتروني على 80 وظيفة جديدة، لحملة الشهادة الثانوية العامة السعودية، من قبل الشباب السعودي الطموح الراغب في الالتحاق بوظيفة متميزة، في جهاز الانتساب إليه شرف كبير، فقد النيابة العامة السعودية عن الوظائف المتاحة وحددت أهم شروط التسجيل على الوظائف، ورابط التسجيل جدارة، وقالت أن الوظائف الجديدة مشمولة بلائحة وظائف المستخدمين بالمرتبتين الثانية والثلاثون والمرتبة الثالثة والثلاثون، وفيما يلي الشروط وألية التسجيل وكافة التفاصيل.

وظائف النيابة العامة السعودية الجديدة

تسعى النيابة العامة في أستقطاب الشباب المتميز للعمل بها، لذا فقد وضعت بعض الشروط العامة للراغبين في الانتساب إليها، ووظائف النيابة العامة الجديدة هي وظائف تحت مسمى، ” سائق، عامل، معقب، مراسل” وحددت مواقع العمل في مدينة الرياض، الباحة، بيشة، تبوك، حائل، حفر الباطن، مكة المكرمة، وادي الدواسر، ضباء، نجران، العقيق، الجرش، وفيما يلي طريقة التقديم الإلكترونية.

رابط وظائف النيابة العامة السعودية

الدخول على الموقع الإلكتروني لمنصة جدارة .

. أدخل على تسجيل وقم بتسجيل البيانات المطلوبة لدخول الموقع.

أنقر على إعلانات الوظائف المتاحة وأضغط على وظائف النيابة العامة.

قم بتحديد الوظيفة التي تتناسب مع خبراتك ومؤهلاتك العلمية.

سجل أستمارة التقديم الإلكترونية بصورة دقيقة وبيانات مطابقة لبيانات الجهات ذات الشأن.

ثم قم بالمراجعة أكثر من مرة على البيانات المسجلة ثم بعد التأكد من صحتها أضغط إرسال.

موعد التسجيل في الوظائف

كما جاء في إعلان الوظائف فأن بداية التقديم، كانت أمس الاثنين 2021/12/12 ويغلق باب التسجيل يوم الثلاثاء الموافق 16 من نفس الشهر، أي أن التسجيل متاح ليومين فقط.

الشروط العامة للتقديم