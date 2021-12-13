50,000 ريال تمويل بموافقة فورية بدون ضامن أو كفيل وبلا تحويل الراتب

50,000 ريال سعودي تمويل بموافقة فورية من أهم المزايا التمويلية التي تقدمها شركة إمكان للتمويل في السعودية ويحتاج التمويل إحضار تقرير سمة وعدم التعثر فيه لضمان الحصول على التمويل المناسب للعملاء السعوديين ويجب أن يكون العميل المتقدم حاصل على الجنسية السعودية مع فتح حساب بنكي عن طريق بنك الراجحي السعودي كذلك يجب تطبيق كافة الشروط والمتطلبات الأساسية للحصول على تمويل نقدي من شركة إمكان سواء كان لغرض التمويل الميسر أو التمويل الإضافي ويتم التقديم الآن عبر تطبيق الجوال لتوفير التمويل بدون كفيل أو ضامن وبلا تحويل للراتب بالتقسيط المرن الشهري عن طريق تمويل إمكان مصرف الراجحي السعودي داخل أراضيها الآن.

كافة الشروط الهامة للحصول على تمويل شركة إمكان

للحصول على تمويل شركة إمكان السعودي بالسعودية لهذا العام الحالي لابد من توفير بعض الضوابط والأحكام المطلوبة من أجل الحصول على التمويل المناسب ومن الشروط الواجبة والمعلن عنها أن يكون المتقدم حاصل على الجنسية السعودية ويبلغ من العمر 22 عام على الأقل وربما يصل إلى 60 عام بموافقة فورية لجميع العملاء السعوديين لذلك نوضح لكم اليوم جميع الشروط والأحكام المطلوبة للتمويل بالمملكة كما يلي بالتفصيل:

التمويل بموافقة فورية بعد تطابق جميع الشروط والأحكام المطلوبة للتمويل بالمملكة ومنها توفير تقرير سمة السعودي.

فتح حساب بنكي في بنك الراجحي مع سجل ائتماني جيد قبل القيام بالتقديم الإلكتروني على التمويل.

العمر المناسب للتقديم من 22 سنه حتى 60 سنه فقط لا غير لدى شركة إمكان للتمويل بالمملكة.

الدخل الشهري الثابت المطلوب يبدأ من 1900 ريال للمتقاعدين ويبدأ من 2000 ريال للموظفين السعوديين فقط لا غير.

مميزات الحصول على تمويل شركة إمكان السعودي بالمملكة