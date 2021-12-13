نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر منح الأراضي السعودية إلكترونيا التقديم عبر وزارة الإسكان ونموذج طلب الأرض في المقال التالي

عمر شويل - جدة منح الأراضي السعودية إلكترونيا التقديم عبر وزارة الإسكان السعودية، حيث زادت التساؤلات في هذه الأيام عن كيفية التقديم على منح الأراضي بشكل إلكتروني، عن طريق موقع وزارة الإسكان السعودية، وجاءت هذه الخدمة تحت بند تقديم الخدمات للمواطنين القائمين على أراضي المملكة العربية السعودية، وسعي المملكة لتوفير ظروف معيشة أفضل للمواطنين، حتى يتم تحقيق الرؤية السعودية لعام 2030، واليوم سوف نقوم بتقديم طريقة التقديم لمنح الأراضي الزراعية وأهم الشروط الواجب توافرها حتي يتم الموافقة.

منح الأراضي السعودية إلكترونيا التقديم عبر وزراة الإسكان السعودية

تعمل الحكومة السعودية جاهدة من أجل تقديم الخدمات المختلفة لمواطنيها وتعمل على مساندتهم في التغلب على ظروف المعيشة الصعبة، وتبحث لتقديم الحلول المختلفة لجعل مواطنيها يعيشون حياة اجتماعية ومادية أفضل، وهذا ليتم تحقيق الرؤية للملكة العربية السعودية 2030، ومن ضمن هذه المجهودات التي تقوم بها المملكة العربية السعودية لمواطنيها فهي تقوم أيضا بتقديم منح الأراضي للمواطنين المستحقين بشكل مجاني تماما، وهذا ليتم توفير لهم المسكن الآمن، وتستطيع التقديم لامتلاك الأراضي عن طريق منصة أحكام الهيئة العامة لعقارات الدولة، من ضمن خدمات العقار، فتستطيع عن طريقها تقديم الطلب الخاص بتملك العقارات، ومن الجدير بالذكر أنه تتم هذه الخدمة داخل المملكة بشكل إلكتروني وأيضا تعرف على دعم البحث عن عمل من حافز والشروط المطلوبة لاستحقاق الدعم

خطوات وطريقة التقديم للتمكن من الحصول على المنحة عن طريق موقع وزارة الإسكان السعودية

حتي تستطيع القديم للحصول على منح الأراضي بشكل إلكتروني عن طريق موقع وزارة الإسكان السعودية، فهناك بعض الخطوات التي يجب القيام بها، وأهم هذه الخطوات:

أولا يجب على المواطن الذي يريد التقديم على المنح الدخول على الرابط الخاص بموقع وزارة الإسكان السعودية

ثم عليك الضغط على الاختيار سكني التي توجد في أعلى الصفحة

كما عليك الدخول على الاختيار مستفيد

ثم القيام بتسجيل الدخول وبعدها إدخال جميع البيانات الخاصة بالسكن الحالي.

وكذلك كتابة بيانات الدخل الخاصة بك

وبعدها القيام باختيار من بين الأراضي المجانية المتاحة.

ثم إرفاق المستندات والأوراق المطلوبة حتي يتم القبول.

أهم الشروط المطلوبة حتي يتم الموافقة على طلب المنحة من قبل وزارة الإسكان السعودية

أولا ينبغي أن يكون عمر المواطن المتقدم للحصول على المنحة تخطي ال١٨ عاما.

وبالنسبة للنساء الأرامل والمطلقات يمكنهم التقديم على الحصول على المنحة ولكن يشترط أن يتخطى عمرهن ال٢٥ عاما

ومن أهم الشروط المطلوبة أن يكون المواطن مقيم في نفس المنطقة التي يرغب في الحصول على الأرض فيها، وحتى يتم إثبات محل الإقامة يجب تقديم. كما يمكنك التعرف أيضاً على منحة الديوان الملكي السعودي طريقة التقديم والاستعلام عنها وأهم الشروط.

طريقة الاستعلام عن خدمة المنح من قبل وزارة الإسكان السعودية عن طريق رقم السجل المدني

أولا يجب الدخول على منصة بلدي الإلكترونية

وبعدها إدخال اسم المستخدم ورقم المرور الخاص بك، ثم القيام بتسجيل الدخول.

وبعدها الدخول على اختيار الخدمات الإلكترونية.

وبعد ذلك الضغط على اختيار خدمة الاستعلام عن المنح.

وبعدها خدمة الاستعلام عن منحة الأراضي.

وبعدها القيام بكتابة رقم السجل المدني أو رقم الهوية حتي تكتمل عملية الاستعلام.

ثم القيام بكتابة رمز التحقق بشكل صحيح.

وبعدها الضغط على اختيار عرض.

نموذج طلب منح الأراضي السعودية من الديوان الملكي

يسعى الديوان الملكي برئاسة خادم الحرمين الشريفين لتقديم المساعدات بمختلف أشكالها للمواطن السعودي. فهو يقدم مختلف المساعدات المادية وكذلك يساعد المواطن في سداد الدين عنه وكذلك يقدم للمواطنين منح الأراضي أيضاً. وكما قمنا بعرض طريقة تقديم طلب للحصول على الأراضي وكذلك الشروط المطلوبة فإننا سوف نقدم لكم نموذج لطلب منح الأراضي أيضأ كما يلي:

طرق التواصل مع الديوان الملكي السعودي

حيث يتمكن كل شخص لديه شكوى أو طلب مساعدة أو استفسار من قبل الديوان الملكي السعودي من التواصل معه بكل سهولة. ويتم ذلك من خلال أرقام الهاتف كما يلي: