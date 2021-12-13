الاستعلام عن سمة برقم الهوية الوطنية simah ورقم الاتصال بمنصة سمة

الاستعلام عن سمة برقم الهوية الوطنية، حيث يعد هذا الاستعلام من الاستفسارات الإلكترونية الهامة للعديد من المواطنين بالمملكة العربية السعودية، حيث تعتبر شركة سمة أحد أهم الشركات التي تعمل علي جمع وحفظ كافة البيانات والمعلومات الائتمانية، وذلك لقطاعات الأفراد وقطاع الأعمال، وذلك من خلال النظامين التابعين لها وهي نظام سمتي وهذا للأفراد ونظام سمات وهذا لقطاع الأعمال، وقد تم تصميمهما من خلال أفضل المعايير التي تم إعدادها عالمياً بهدف حفظ المعلومات، ويتمركز الدور الأساسي لسمة في تقديم بعض المعلومات الائتمانية بطريقة صحيحة وبشكل دقيق لجميع الجهات التمويلية، حتي يتم تحسين العمل علي إدارة المخاطر المالية وتطوير إدارة التحصيل، وغيرها من الخدمات المميزة الأخري، وسوف نوضح لكم طريقة الاستعلام عن سمة برقم الهوية الوطنية.

الاستعلام عن سمة برقم الهوية الوطنية

وفرت منصة سمة خدمة الاستعلام عن معاملات سمة المختلفة من خلال بعض الخطوات الإلكترونية التي تتم بشكل سريع لجميع المستفيدين، والتي تتم بالشكل التالي:

يجب الدخول علي موقع الاستعلام الرسمي التالي: منصة سمة.

يجب إدخال جميع البيانات المطلوبة في المكان المحدد لها.

إدخال رقم الهوية الوطنية للمستفيد في المكان المخصص لذلك.

الضغط علي بحث حتي يتم عرض جميع المعلومات التي يتم البحث عنها من جانب كل شخص.

الاستعلام عن خدمات برقم السجل المدني

وفرت المنصة خدمة أخري من أجل التسهيل علي جميع العملاء والمستفيدين، وهي خدمة الاستعلام عن خدمات منصة سمة، ولكن من خلال رقم السجل المدني، ويتم الاستعلام كالتالي:

الدخول علي موقع سمة الإلكتروني السابق توضيحه.

يتم إدخال رقم السجل المدني في المكان الخاص بذلك بأعلي صفحة الموقع.

الضغط علي تبويب بحث.

سوف تظهر جميع النتائج التي يتم البحث عنها من جانب كل شخص.

رقم خدمة عملاء سمة

وفرت سمة رقم خدمة عملاء موحد من أجل الاستعلام عن كافة الخدمات التي تقدمها المنصة لجميع مستفيديها، علي أن يتم الاتصال من خلال ذلك الرقم 8003010046 ويتم التواصل مع هذا الرقم خلال أوقات العمل الرسمية الخاصة بالمنصة وذلك لجميع المستفيدين داخل المملكة العربية السعودية.