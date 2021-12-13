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عمر شويل - جدة فعلت الأمن العام راتب استعلام أبشر نتائج قبول الأمن العام 1443 absher.sa للقبول النهائي المركزي على رتبة جندي في الخدمة العسكرية بعدما كشفت الإدارة العامة للقبول المركزي بوزارة الداخلية للشؤون العسكرية بالمملكة العربية السعودية عن نتائج القبول النهائي لطالبي الالتحاق بالخدمة العسكرية بالمديرية العامة للأمن العام على رتبة جندي، ونشرت صفحة الأمن العام السعودي 12 ديسمبر الجاري لعام 2021 , بيانا عن نتائج القبول النهائي لطالبي الالتحاق بالخدمة العسكرية عبر موقع التدوينات ” تويتر” قائلة: تعلن الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية عن نتائج القبول النهائي لطالبي الالتحاق بالخدمة العسكرية بالمديرية العامة للأمن العام على رتبة جندي.

ظهور نتائج قبول الأمن العام 1443 للقبول النهائي

وكانت الإدارة العامة للقبول المركزى بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية بالمملكة العربية السعودية قد أعلنت ظهور نتائج قبول الأمن العام 1443 للقبول النهائي عن فتح باب القبول والتسجيل للقوات الخاصة لأمن الحج والعمرة للحصول علي رتبة جندى.

وحددت الوزارة استقبال طلبات القبول خلال الفترة من 29 / 4 / 1443هـ. وحتى يوم 5 / 5 / 1443هـ عبر منصة أبشر للتوظيف.

وأشارت الإدارة العامة للقبول المركزى إلى أنه يمكن معرفة نتائج القبول النهائي وطلبات التحضير عبر بوابة أبشر التوظيف”.

غرامة مخالفة تعليمات الأمن العام للعزل

في سياق أخر أعلن الأمن العام السعودي عن تغريم كل من يخالف تعليمات العزل أو الحجر الصحى المؤسسى.

وتصل الغرامة إلى 200 ألف ريال، أو السجن لمدة لا تزيد على سنتين أو العقوبتين معا.

وكتب الحساب الرسمي للأمن العام عبر موقع التدوينات “تويتر”: قائلا: “يعاقب كل من يخالف تعليمات العزل أو الحجر الصحي المؤسسي بغرامة تصل إلى (200,000) ريال أو السجن لمدة لا تزيد على سنتين أو بهما معا”.

وأضاف الحساب : أنه في حالة تكرار المخالفة تتضاعف العقوبة الموقعة في المرة السابقة، مشيرا إلى أنه إذا كانت المخالفة المذكورة قد صدرت على أحد من الأفراد غير السعوديين يتم معاقبته بالإبعاد عن المملكة، ومنع دخوله نهائيا بعد تنفيذ العقوبة المتخذة في حقه.

أبشر نتائج قبول الأمن العام 1443

ويمكن الاستعلام عن نتائج القبول للالتحاق بالخدمة العسكرية بالمملكة العربية السعودية، لرتبة جندي ، عليكم باتباع خطوات استخراج أبشر نتائج قبول الأمن العام 1443 الآتية: