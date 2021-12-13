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عمر شويل - جدة كم سهم سدكو كابيتال ريت وكيفية الاكتتاب من أبرز الأمور التي يبحث عنها كثير من المستثمرين في المملكة. حيث تم طرح سهم سدكو كابيتال للاكتتاب العام بسوق الأوراق المالية تداول. وتم تحديد السعر من قبل الشركة للمستثمرين الراغبين في الاكتتاب بالوحدات المطروحة لزيادة رأس المال ولتنفيذ استراتيجيات التوسع .

شركة سيدكو كابيتال ريت

هي واحدة من الشركات الرائدة في مجال الأصول . وتعمل الشركة على توفير الفرص الاستثمارية بمجال العقارات في الأسواق المالية. من خلال صناديقها الاستثمارية. تأسست الشركة عام 1979واستطاعت خلال فترة عملها بالسوق السعودي أن تكتسب مكانة فريدة في السوق وكسب ثقة العملاء وفقًا للمبادئ والأخلاق التي تهدف لمنحها التفوق والريادة. ومن أهم خدماتها الخدمات الاستشارية والإدارة التقديرية للمحافظ الاستثمارية. توزيع الأصول وصناديق الدخل والأصول العقارية.

كم سعر سهم سدكو كابيتال ريت

أعلنت الشركة عن سعر السهم بقيمة 10 ريالات للوحدة حيث أن الصناديق الاستثمارية تكون بالوحدة وليس بالسهم ويكون الاكتتاب من خلال البنوك المستلمة : وهم مصرف الراجحي والبنك الأهلي السعودي والجزيرة كابيتال.

صندوق سيدكو كابيتال ريت

هو صندوق للاستثمار العقاري يتم تداولة بسوق الأوراق المالية ” تداول ” وهو صندوق مقفل وأهم ما يميزه أنه متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية.

موعد اكتتاب سيدكو كابيتال ريت

تم الإعلان عن موعد الاكتتاب بداية من الأحد 12 ديسمبر حتى الخميس 16 ديسمبر. والاكتتاب متاح للمواطنين السعوديين وأبناء دول التعاون الخليجي وصناديق الاستثمار والشركات والمؤسسات والمقيمين بالمملكة من أي جنسية والكيانات القانونية القائمة بالمملكة أو دول الخليج.

خطوات الاكتتاب في اكتتاب سيدكو كابيتال ريت