بأقل أقساط شهرية وبدون كفيل 1500000 ريال بالتقسيط على 60 شهر

متوفر بالمملكة العربية السعودية تمويل شخصي اونلاين وأيضاً بدون كفيل وبالتقسيط الميسر والمرن حتى 60 شهر كل ذلك مع التمويل الشخصي الإضافي لدى شركة إمكان للتمويل بالمملكة العربية السعودية حيث توفر الشركة عروض تمويلية بأقل أقساط شهرية تناسب العملاء وأيضاً بمزايا أخرى تنافسية وهانش ربح تنافسي لذلك من خلال مقالنا اليوم نعرض لكم خطوات الحصول على التمويل الشخصي الإضافي لدى شركة إمكان.

بأقل أقساط شهرية وبدون كفيل مع تمويل شركة إمكان بالسعودية

تقدم شركة إمكان للتمويل تمويل شخصي إضافي وأيضاً يمكن الحصول عليه من خلال الإنترنت ويتميز كذلك بأقل أقساط شهرية حيث تتغير قيمة القسط الشهري حسب قيمة التمويل وفترة سداد التمويل ويمكن الإطلاع على أمثلة لمبالغ التمويل وأيضاً لقيمة الأقساط الشهرية من خلال الدخول على أسعار منتجات التمويل لدى شركة إمكان بالمملكة العربية السعودية ومعرفة المزيد من التفاصيل حول قيمة الأقساط الشهرية للتمويل الشخصي الإضافي.

شروط التمويل الشخصي الإضافي من شركة إمكان بالسعودية

حددت شركة إمكان للتمويل بالمملكة العربية السعودية عدد من النقاط التي لابد من توافرها لدى العميل الراغب في طلب التمويل الشخصي الإضافي وتتمثل تلك الشروط في الآتي

لابد للمتقدم بطلب التمويل الإضافي أن يكون سعودي الجنسية.

كذلك لابد أن يكون المتقدم يعمل لدى أحد القطاعات سواء الحكومي وكذلك القطاع الخاص أو شبة الحكومي.

يستطيع كذلك العملاء المتقاعدين من طلب التمويل الإضافي.

أيضاً لمحولى الراتب على الراجحي يشترط أن يكون العمر 20 عام كحد أدنى و60 عام كحد أقصى.

يشترط أيضاً أن يكون المحولين الراتب لدى مصرف الراجحي فترة عمل لا تقل عن شهر واحد فقط.

وأيضاً الغير محولين الراتب لدى الراجحي تكون فترة عمل لا تقل عن 6 أشهر.

طريقة طلب التمويل الشخصي الإضافي من شركة إمكان

من خلال خطوات بسيطة اونلاين يستطيع العميل من الحصول على التمويل الشخصي الإضافي لدى إمكان وتتمثل في الآتي