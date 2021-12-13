“اسماء المقبولين” نتائج الامن العام 1443 الحصول على النتائج عبر منصة ابشر للتوظيف

نتائج الامن العام 1443، صدرت منذ قليل النتائج الخاصة بوظائف الأمن العام للعام الهجري الجديد 1443 في المملكة العربية السعودية، حيث أن تلك الوظائف قد تم الإعلان عن توافرها منذ حوالي شهرين، وقد بدأ الكثير من المواطنين بالتسجيل في الموقع الخاص بالوظائف، وقد تم الإعلان الآن من قبل المسؤولين عن نتائج الامن العام 1443، وذلك للحصول على النتائج والذهاب إلى المقابلة الشخصية للمقبولين، حيث انه عند قبول المتقدم في وظائف الامن العام رتبة “جندي” يتم عمل مقابلة شخصية اولًا، وذلك للتأكد من الصحة النفسية الخاص بالمتقدم للوظيفة، بالاضافة إلى الحصول على الأوراق اللازمة لإكمال عملية تسجيل الوظيفة ورقيًا، وللحصول على تفاصيل اكثر تابعونا من خلال موقع ثقفني الإخباري.

نتائج الامن العام 1443

تم الاعلان من قبل المسؤولين أن نتائج الامن العام 1443 قد أصبحت متاحة الآن، ويكون ذلك من خلال منصة ابشر للتوظيف، ويتم القبول حسب المقتدي من التي تتوافر بهم الشروط التي تم الإعلان عنها منذ بداية نزول فرصة التوظيف، وقد تم الإعلان ايضًا عن المقبولين يجب عليهم احضار الاوراق التالية في الموعد الخاص بالمقابلة الشخصية:

يجب على المقبولين لحضور المقابلة بالزي الرياضي. يجب إحضار مجموعة من الأدوات المدرسية مثل عدد (3) مذكرة جامعية مكونة من 200 ورقة مُقسمة إلى 5 أقسام، (3) قلم أزرق، (3) قلم رصاص، مبراة، مذكرة جيب صغيرة، (5) ملف غلاف بلاستيك. يجب إحضار نموذج لموعد المراجعة الذي تم طباعته قبل المقابلة من بوابة أبشر التوظيف. عدد (4) صور من بطاقة الهوية الوطنية، مع الأصل ويجب أن تكون سارية المفعول. صورة موثقة من المؤهل الدراسي. (2) صورة من المؤهلات العلمية الإضافية مع السجل الأكاديمي للمؤهل. عدد صورة واحدة من نتيجة اختبار القدرات العامة (قياس). صورة واحدة من سجل الأسرة الخاص بوالد المتقدم. (4) صور شخصية شمسية بالألوان حديثة بخلفية بيضاء مقاس (4*3)، مع كتابة رقم الطلب الاسم خلف الصور. يجب حلاقة شعر الرأس على رقم (3). صورة من التقرير الطبي المُكتمل لـ جرعات تطعيم فيروس كورونا.

خطوات الحصول على نتائج الامن العام 1443

قم بالدخول إلى رابط منصة ابشر للتوظيف للحصول على نتائج الامن العام 1443، بعد الدخول الى الموقع اضغط على “نتائج وظائف الامن العام”، سيطلب منك الموقع بعض البيانات، تأكد من ادخالهم بشكل صحيح ثم انقر على استعلام وستصدر لك كافة التفاصيل بشأن القبول او الرفض في الوظيفة.