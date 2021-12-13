3 مليون ريال بفترة سداد 30 سنة| شروط التمويل العقاري بنك الرياض

يرغب عدد كبير من المواطنين السعوديين في معرفة شروط التمويل العقاري بنك الرياض، حيث أن بنك الرياض من أهم البنوك في المملكة العربية السعودية، ويعتبر من أفضل المؤسسات المالية في الشرق الأوسط، كما أنه من أقدم البنوك العريقة التي بدأ نشاطه في عام 1957م، ومن خلال السطور القادمة نقدم لكم الشروط المطلوبة للحصول على التمويل العقاري الذي يقدمه بنك الرياض.

نبذة عن بنك الرياض

بدأ بنك الرياض العمل برأس مال حوالى 3 مليار ريال، ويقدم الكثير من الخدمات للعملاء الأفراد والشركات، ويمتلك البنك أكثر من 300 فرع في مختلف أنحاء المملكة العربية السعودية، وتم تخصيص حوالى 72 فرع منهم للتعاملات النسائية فقط، وانتشر بنك الرياض بين عدد كبير من العملاء، حيث أنه من أفضل البنوك السعودية، ويقدم البنك عدد من البرامج الخاصة بالتمويل العقاري، والتي تناسب جميع الفئات، ويصل التمويل العقاري إلى ثلاثة ملايين ريال سعودي وكذلك تصل فترة السداد إلى 30 عام بهامش ربح قليل جداً.

شروط التمويل العقاري بنك الرياض

أعلن بنك الرياض عن الشروط التي يجب توافرها للحصول على تمويل عقاري من بنك الرياض، وجاءت الشروط كالتالي:

أن يكون المتقدم سعودي الجنسية فقط.

أن لا يقل الراتب الشهري عن 5 آلاف ريال سعودي.

يحب أن يكون من العاملين في أحد القطاعات الحكومية أو الخاصة.

يشترط أيضا تحويل الراتب الشهري إلى البنك.

ويشترط أن يتم ضمان العميل من خلال 3 أقارب من الدرجة الأولى.

كيفية استعمال حاسبة التمويل العقاري

يمكن الإطلاع على القيمة الفعلية للدفعات الشهرية من خلال الاتصال على هذا الرقم 2021124800، ويتم استعمال حاسبة التمويل العقاري من خلال الخطوات التالية: