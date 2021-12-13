تمويل العمل الحر تفاصيل كاملة عن المنتج 2022

يقدم بنك التنمية الاجتماعية داخل المملكة السعودية تمويل العمل الحر منتج نفاذ عيني ونقدي، وذلك بدون أرباح أو فوائد مالية ويقدم إلى الأشخاص العاطلين عن العمل وكذلك الموظفين داخل المملكة، بما يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، ومن هذا المنطلق اشتهر بنك التنمية الاجتماعية بكونه أفضل البنوك داخل السعودية التي تساهم في تقديم تمويلات ميسرة للمواطنين داخل السعودية، وسهولة التقديم عليها من خلال الموقع الإلكتروني عبر رابط تمويل منتج نفاذ الذي يستهدف العمل الحر بالنسبة للعاطلين أو الموظفين الراغبين في تحسين دخلهم المعيشي، من خلال موقع البنك الرسمي.

شروط تمويل العمل الحر منتج نفاذ بالسعودية

يلزم للحصول على تمويل العمل الحر التابع إلى برنامج منتج نفاذ لبنك التنمية الاجتماعية داخل المملكة، عدد من الشروط والضوابط الرئيسية اللازم توافرها من أجل حصول المستفيد على تمويل مناسب، سواء كان هذا التمويل عيني أو نقدي، وتتمثل تفاصيل الشروط فيما يلي:

لا يتم منح تمويل قرض العمل الحر سواء للعاطل أو الموظف إلا للمواطن السعودي الجنسية

سواء للعاطل أو الموظف إلا للمواطن السعودي الجنسية كما يشترط البنك أن يكون عمر المواطن السعودي المتقدم يبدأ من 21 عام حتى 60 عام

يلزم أيضا إحضار الوثيقة خاصة بالعمل الحر وإصدارها من قبل موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الرسمي في المملكة، وإرسالها عند طلب التمويل إلى بنك التنمية الاجتماعية

بالإضافة إلى اشتراط عدم زيادة دخل العميل السعودي المتقدم للحصول على تمويل منتج نفاذ العمل الحر، عن 14 ألف ريال سعودي عند التقديم بطلب التمويل.

مميزات تمويل منتج نفاذ العمل الحر في السعودية