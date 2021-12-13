نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عناصر الفاتورة الضريبية ومخالفات عدم الالتزام بإصدارها في المقال التالي

الفاتورة الضريبية ضمن نظام الفوترة الإلكترونية في المملكة والذي يعتبر خطوة مهمة في عالم التحول الرقمي في المملكة العربية السعودية وفي العالم أجمع الذي أصبح يتجه إلى التحول الرقمي في كافة المعاملات الحكومية وغير الحكومية، وقد تحدثنا من قبل عن الفاتورة الضريبية المبسطة وفقًا للمنهج الجديد في تحرير الفواتير وهي تلك الخاصة بالتعاملات بين منشأة وأفراد على الأغلب، أما في هذا المقال سوف نتطرق للحديث عن الفاتورة الضربية بين منشأة ومنشأة. عناصر الفاتورة الضريبية بين المنشآت أول ما تحتوي عليه الفاتورة هو عنوانها والذي يوضح ما إذا كانت موجهة إلى أفراد أم منشآت، وفي حالة الفاتورة الخاصة بالتعامل بين منشأة وأخرى يكون عنوانها فاتورة (ضريبية).

لكل فاتورة رقم مسلسل يجب أن يكون ظاهرًا فيها.

التاريخ المصدرة فيه الفاتورة يجب أن يكون موضحًا بها.

اسم المنشأة الموردة وعنوان المتجر الصادرة منه الفاتورة.

كذلك لا بد من وجود الرقم الضريبي الخاص بالمورد. مخالفات الفوترة الإلكترونية كما نعلم فإنه تم تطبيق نظام الفوترة الإلكترونية منذ الرابع من ديسمبر الجاري ولذلك فإن المنشئات المسجلة بضريبة القيمة المضافة عليها أن تلتزم بها.

وفي حال مخالفة تلك المنشئات للنظام الجديد فهذا يعرضها لتطبيق مخالفات بحقها وغرامات عليها وفقًا للوائح ضريبة القيمة المضافة.

فمثلًا إذا لم تصدر المنشأة فواتيرها بشكل إلكتروني فهي بذلك تتعرض لغرامة قدرها 5000 ريال سعودي وهي نفس الغرامة في حال عدم حفظ الفواتير.

نعلم أن الفاتورة الضريبية المبسطة يجب أن تحتوي على رمز الاستجابة السريعة وإذا خالفت المنشأة هذا الأمر ولم تضعه سيتم إنذار تلك المنشأة.

وسيتم إنذار المنشأة كذلك إذا لم تبلغ الهيئة عن وجود أعطال من شأنها إعاقة إصدار الفواتير الإلكترونية.

ويستطيع أصحاب المنشآت الإبلاغ عن الأعطال التي قد تحدث وتعيق إصدار الفاتورة عن طريق الموقع الإلكتروني الرسمي لهيئة الزكاة والضريبة والجمارك.

أما إذا قامت المنشأة بحذف أو إجراء عملية تعديل على الفواتير الإلكترونية الصادرة فسيتم تغريمها 10000 ريال سعودي.

لذلك على كافة المنشئات معرفة نظام الفوترة الإلكترونية الجديد والالتزام بالشروط التي وضعتها الهيئة لتجنب الوقوع في المخالفات ودفع الغرامات المترتبة عليها. الوسوم عمر شويل - جدة عناصر الفاتورة الضريبية ومخالفات عدم الالتزام بإصدارها - ثقفني error: غير مسموح بنقل المحتوي الخاص بنا لعدم التبليغ

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