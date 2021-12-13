نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أحصل على تمويلك بدون كفيل وأجل السداد في بداية الأقساط بشروط ميسرة السعودي والمقيم في المقال التالي
أحصل على تمويلك بدون كفيل وأجل السداد في بداية الأقساط التمويلية المستحقة ، أحد العروض التمويلية الميسرة التي يبحث عنها المواطن السعودي والمواطن المقيم أيضاً ، والباحثين عن سيولة نقدية سريعة وفورية ، مع إمكانية تأجيل السداد في بداية الأقساط الشهرية المستحقة ، كما يسعي العميل للحصول على مبالغ مالية كبيرة ، بالإضافة إلى خيارات للسداد عديدة ومتنوعة ، والتي تتيح له تقسيط مبلغ التمويل علي دفعات مجدولة وميسرة تتناسب مع راتبه الشهري.
أحصل على تمويلك بدون كفيل وأجل السداد في بداية الأقساط المستحقة
تمويل كاش ونقدى بدون كفيل ولا ضمانات ، أحد المنتجات التمويلية الميسرة التي يقدمها بنك البلاد لقطاع الأفراد داخل المملكة العربية السعودية ، حيث يوفر البنك هذا المنتج بمبالغ مالية كبيرة ، والتي من شأنها خدمة كافة الاحتياجات المالية والشرائية للمواطن السعودي والمواطن المقيم أيضاً ، كما يوفر بنك البلاد للعملاء العديد من خيارات السداد ، والتي تساعد العميل علي تقسيط التمويل علي دفعات ميسرة ومجدولة ، وذلك بما يتناسب مع الراتب الشهري للشخص المتقدم بالطلب ، سواء كان من موظفي القطاع الحكومي أو من موظفي القطاع الخاص داخل أراضي المملكة العربية السعودية.
مميزات التمويل الشخصي من بنك البلاد لقطاع الأفراد
- قام بنك البلاد بتصميم التمويل الشخصي ليكون متوافق مع ضوابط اللجنة الشريعة لدى بنك البلاد في المملكة العربية السعودية.
- يتيح البنك للعميل إمكانية شراء أسهم أي شركة وذلك ضمن قائمة الأسهم المعتمدة لدى بنك البلاد.
- يوفر البنك التمويل الشخصي بمبالغ مالية كبيرة ، يمكن أن تصل قيمتها حتي 2 مليون ريال سعودي.
- خيارات للسداد عديدة ومتنوعة تناسب جميع العملاء ، وذلك بمدة سداد تصل حتي 60 شهر.
- المواطن السعودي والمواطن المقيم أيضاً يمكنهم الاستفادة من تمويل بنك البلاد.
- إجراءات سريعة وميسرة لاستكمال طلب الحصول على التمويل الشخصي المتاح لدي بنك البلاد.
- تمويل بنك البلاد لا يحتاج إلى وجود كفيل أو ضامن.
- يوفر البنك للعملاء إمكانية تأجيل السداد في بداية الأقساط التمويلية المستحقة.
- يمكن للشخص المتقدم بالطلب الاستفادة من تأجيل قسط شهري من كل عام.
- العملاء المتقاعدين يمكنهم أيضاً الاستفادة من هذا المنتج.
- موظفي قطاع البنوك المحلية يمكنهم الاستفادة من تمويل بنك البلاد بدون كفيل، بدون الحاجة إلى تحويل الراتب الشهري.
رابط التقديم على طلب التمويل الشخصي بدون كفيل من بنك البلاد
حدد بنك البلاد رابط إلكتروني رسمي يمكن من خلاله التقديم على طلب التمويل الشخصي بدون كفيل وبدون تحويل الراتب لبعض الفئات التي يحددها البنك ، وذلك من أجل تسهيل عملية التمويل علي المواطن السعودي والمواطن المقيم أيضاً ، حيث يقوم الشخص المتقدم بالطلب بالدخول علي رابط تمويل بنك البلاد بدون كفيل، وتعبئة نموذج الطلب بكافة البيانات الشخصية المطلوبة ، وفي خلال 24 ساعة فقط يتم التواصل مع العميل من قبل ممثل خدمة العملاء لدى بنك البلاد في المملكة العربية السعودية.
الشروط الأساسية للاستفادة من التمويل الشخصي بدون كفيل من بنك البلاد
- يشترط للاستفادة من تمويل بنك البلاد ، أن يكون الشخص المتقدم بالطلب يمتلك حساب جارى لدى البنك.
- عمر الشخص المتقدم بالطلب يجب ألا يقل عن 18 سنة ، وذلك عند التقدم بطلب للاستفادة من التمويل الشخصي بدون كفيل من بنك البلاد.
- الرتب الشهري للشخص المتقدم بالطلب من المواطنين السعوديين ، يجب ألا يقل عن 3000 ريال سعودي ، وذلك لاستكمال إجراءات طلب الحصول على تمويل بنك البلاد بدون كفيل.
- أما إذا كان الشخص المتقدم بالطلب من المواطنين غير السعوديين ، يشترط أن يكون الراتب الشهري له لا يقل عن 3500 ريال سعودي.
الوسوم
error: غير مسموح بنقل المحتوي الخاص بنا لعدم التبليغ
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أحصل على تمويلك بدون كفيل وأجل السداد في بداية الأقساط بشروط ميسرة السعودي والمقيم على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.