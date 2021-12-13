أحصل على تمويلك بدون كفيل وأجل السداد في بداية الأقساط بشروط ميسرة السعودي والمقيم

أحصل على تمويلك بدون كفيل وأجل السداد في بداية الأقساط التمويلية المستحقة ، أحد العروض التمويلية الميسرة التي يبحث عنها المواطن السعودي والمواطن المقيم أيضاً ، والباحثين عن سيولة نقدية سريعة وفورية ، مع إمكانية تأجيل السداد في بداية الأقساط الشهرية المستحقة ، كما يسعي العميل للحصول على مبالغ مالية كبيرة ، بالإضافة إلى خيارات للسداد عديدة ومتنوعة ، والتي تتيح له تقسيط مبلغ التمويل علي دفعات مجدولة وميسرة تتناسب مع راتبه الشهري.

أحصل على تمويلك بدون كفيل وأجل السداد في بداية الأقساط المستحقة

تمويل كاش ونقدى بدون كفيل ولا ضمانات ، أحد المنتجات التمويلية الميسرة التي يقدمها بنك البلاد لقطاع الأفراد داخل المملكة العربية السعودية ، حيث يوفر البنك هذا المنتج بمبالغ مالية كبيرة ، والتي من شأنها خدمة كافة الاحتياجات المالية والشرائية للمواطن السعودي والمواطن المقيم أيضاً ، كما يوفر بنك البلاد للعملاء العديد من خيارات السداد ، والتي تساعد العميل علي تقسيط التمويل علي دفعات ميسرة ومجدولة ، وذلك بما يتناسب مع الراتب الشهري للشخص المتقدم بالطلب ، سواء كان من موظفي القطاع الحكومي أو من موظفي القطاع الخاص داخل أراضي المملكة العربية السعودية.

مميزات التمويل الشخصي من بنك البلاد لقطاع الأفراد

قام بنك البلاد بتصميم التمويل الشخصي ليكون متوافق مع ضوابط اللجنة الشريعة لدى بنك البلاد في المملكة العربية السعودية. يتيح البنك للعميل إمكانية شراء أسهم أي شركة وذلك ضمن قائمة الأسهم المعتمدة لدى بنك البلاد. يوفر البنك التمويل الشخصي بمبالغ مالية كبيرة ، يمكن أن تصل قيمتها حتي 2 مليون ريال سعودي. خيارات للسداد عديدة ومتنوعة تناسب جميع العملاء ، وذلك بمدة سداد تصل حتي 60 شهر. المواطن السعودي والمواطن المقيم أيضاً يمكنهم الاستفادة من تمويل بنك البلاد. إجراءات سريعة وميسرة لاستكمال طلب الحصول على التمويل الشخصي المتاح لدي بنك البلاد. تمويل بنك البلاد لا يحتاج إلى وجود كفيل أو ضامن. يوفر البنك للعملاء إمكانية تأجيل السداد في بداية الأقساط التمويلية المستحقة. يمكن للشخص المتقدم بالطلب الاستفادة من تأجيل قسط شهري من كل عام. العملاء المتقاعدين يمكنهم أيضاً الاستفادة من هذا المنتج. موظفي قطاع البنوك المحلية يمكنهم الاستفادة من تمويل بنك البلاد بدون كفيل، بدون الحاجة إلى تحويل الراتب الشهري.

رابط التقديم على طلب التمويل الشخصي بدون كفيل من بنك البلاد

حدد بنك البلاد رابط إلكتروني رسمي يمكن من خلاله التقديم على طلب التمويل الشخصي بدون كفيل وبدون تحويل الراتب لبعض الفئات التي يحددها البنك ، وذلك من أجل تسهيل عملية التمويل علي المواطن السعودي والمواطن المقيم أيضاً ، حيث يقوم الشخص المتقدم بالطلب بالدخول علي رابط تمويل بنك البلاد بدون كفيل، وتعبئة نموذج الطلب بكافة البيانات الشخصية المطلوبة ، وفي خلال 24 ساعة فقط يتم التواصل مع العميل من قبل ممثل خدمة العملاء لدى بنك البلاد في المملكة العربية السعودية.

الشروط الأساسية للاستفادة من التمويل الشخصي بدون كفيل من بنك البلاد