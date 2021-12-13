200 ألف بالتقسيط علي دفعات بدون هامش ربح وبدون رسوم إدارية وبإجراءات سريعة

200 ألف بالتقسيط علي دفعات بدون هامش ربح ، برنامج تمويل شخصي بالتقسيط علي دفعات ميسرة ومجدولة ، وذلك بما يتناسب مع الراتب الشهري للعميل ، وبما يتلاءم مع جميع الإلتزامات المالية الأخرى له ، حيث يتيح هذا البرنامج التمويلي الفرصة للعملاء لشراء المنتجات بمبالغ مالية كبيرة تصل قيمتها حتي 200 ألف ريال سعودي ، ومن ثم تقسيطها من خلال خطط للسداد مرنة وميسرة ، والتي تناسب جميع العملاء من المواطنين السعوديين والمقيمين أيضاً.

200 ألف بالتقسيط علي دفعات بدون هامش ربح

تمويل نقدى فورى وكاش بدون هامش ربح ، وبدون رسوم إدارية وبالتقسيط الميسر علي دفعات ميسرة ومجدولة ، أحد البرامج التمويلية التي يقدمها بنك الرياض لقطاع الأفراد داخل المملكة العربية السعودية ، والتي تتيح الفرصة للشخص المتقدم بالطلب لشراء كافة المنتجات التي يحتاج إليها بمبالغ مالية كبيرة ، وبعد ذلك تقسيط مبلغ التمويل علي دفعات ميسرة ومجدولة ، تتناسب مع الراتب الشهري للعميل ، ويعتبر بنك الرياض أحد أهم البنوك بالمملكة العربية السعودية ، والذي يقدم مجموعة متنوعة ومتكاملة من العروض التمويلية ، التي تخدم احتياجات العملاء من قطاع الأفراد وأصحاب الشركات والمنشأت الصغير والمتوسطة داخل المملكة العربية السعودية.

أهم مزايا برنامج الدفعات من بنك الرياض لقطاع الأفراد

برنامج تمويلي تم تصميمه ليكون متوافق مع أحكام وضوابط الشريعة الإسلامية في المملكة العربية السعودية. تمويل شخصي بدون هامش ربح. لا يحتاج هذا البرنامج التمويلي إلي رسوم إدارية. يقدم بنك الرياض هذا التمويل بمبالغ مالية تبدأ من 5000 ريال سعودي ، وتصل حتي 200 ألف ريال سعودي. يعمل بنك الرياض علي سرعة إنهاء جميع التعاملات الخاصة بالتمويل الشخصي. يمكن للشخص المتقدم بالطلب تقسيط مبلغ التمويل علي دفعات ميسرة ومجدولة تبدأ من 6 أشهر وتصل حتي 36 شهر ، وذلك بما يتناسب مع الراتب الشهري للشخص المتقدم بالطلب. في حالة وفاة الشخص المتقدم بالطلب لا قدر الله ، يتم إعفاء الورثة من المبالغ المالية المستحقة. المواطنون السعوديون والوافدون أيضاً يمكنهم الاستفادة من برنامج تمويل بالتقسيط علي دفعات وبدون هامش ربح ولا رسوم إدارية.

الشروط الأساسية للاستفادة من تمويل بنك الرياض بالتقسيط علي دفعات بدون كفيل