نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر راتب الضمان الاجتماعي ديسمبر 2021 – جمادى الأول 1443 وتفاصيل سلم الراتب الجديد في المقال التالي

عمر شويل - جدة ما هو موعد راتب الضمان الاجتماعي ديسمبر 2021؟ وكم تبقى على صرف راتب الضمان الاجتماعي؟ تلك هي أكثر الأسئلة التي يسعى الجميع لمعرفتها في المملكة العربية السعودية، خاصًة بعد الإعلان من قَبل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بضرورة تحديث بيانات المستفيدين للحصول على الراتب في المواعيد المحددة، ومن خلالنا اليوم سأعرفكم على الموعد المحدد لصرف راتب الضمان الاجتماعي ديسمبر 2021.

راتب الضمان الاجتماعي ديسمبر 2021

لقد تم الإعلان من قبل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أنه سيتم صرف الراتب الخاص بشهر جمادى الأولى 1443، في اليوم الخامس من شهر ديسمبر 2021، والذي سيوافق يوم الأحد وبهذا لن يتم تعطيله أو ترحيله لأنه يوافق يوم عمل.

كم راتب الضمان الاجتماعي؟

لقد أعلنت مؤسسة الضمان الاجتماعي، أن الراتب يتم احتسابه على حسب عدد أفراد الأسرة، حيث يبدأ الراتب من فرد واحد 1000 ريال، وحتى الأسرة التي يبلغ عددها 15 فرد، ويبلغ فيها قيمة الراتب الشهري 4976 ريال.

عدد أفراد الأسرة 14 فرد: 4692 ريال.

أما إذا عدد أفراد الأسرة 13 فرد: 4408 ريال.

عدد أفراد الأسرة 12 فرد: 4124 ريال.

وإذا كان عدد أفراد الأسرة 11 فرد: 33840 ريال.

عدد أفراد الأسرة 10 أفراد: 3556 ريال.

أما إن كان عدد أفراد الأسرة 9 أفراد: 3272 ريال.

عدد أفراد الأسرة 8 أفراد: 2988 ريال.

أما في حالة كان عدد أفراد الأسرة 7 أفراد: 2704 ريال.

إذا كان عدد أفراد الأسرة 6 أفراد سيكون الراتب 2420 ريال.

وسيكون الراتب 2140 ريال للأسرة المكونة من 5 أفراد.

1855 ريال للأسرة المكونة من 4 افراد.

1570 ريال للأسرة المكونة من 3 أفراد.

راتب الأسرة المكونة من فردين 1284 ريال.

وفي الأخير راتب الفرد الواحد في الضمان الاجتماعي 1000 ريال..

كم راتب الضمان الاجتماعي للمطلقات

ترعى مؤسسة الضمان الاجتماعي أيضًا حالات المرأة المطلقة من كل شيء، لمساعدتها على مواجهة أعباء المعيشة، وتوفير لها كل احتياجاتها واحتياجات أطفالها براتب خاص بها مثل:-

1000 ريال راتب الضمان الاجتماعي للمرأة المطلقة.

300 ريال راتب أبناء المطلقة.

385 راتب حساب المواطن.

700 ريال دعم للمطلقة.

85 ريال بدل مساعدات غذائية.

خطوات تحديث البيانات راتب الضمان الاجتماعي

كما ذكرنا بالسابق أن وزارة الموارد البشرية والتنمية طالبت بضرورة تحديث البيانات الخاصة بالمستفيدين، من أجل إتاحة الحصول على الراتب، وللتحديث سيتوجب عليهم زيارة موقع الوزارة ثم إتباع ما يلي من خطوات:-