سلفة فورية حتي 10000 ريال بدون هامش ربح وبالتقسيط علي أقساط مجدولة

سلفة فورية حتي 10000 ريال بدون هامش ربح ، تمويل نقدى سريع يبحث عنه الكثير من المواطنين ، الراغبين في الاستفادة من سلفة نقدية سريعة علي الراتب ، وذلك بما يتماشى مع الدخل الشهري لطالب التمويل ويتلائم مع جميع إلتزاماته المالية الأخرى ، وقد قام بنك الرياض بتصميم برنامج تسهيل للعملاء في المملكة العربية السعودية ، والذي يتيح للعميل فرصة الاستفادة بسلفة فورية علي الراتب بإجراءات سريعة وسهلة للمواطنين السعوديين وغير السعوديين أيضاً.

أهم مزايا السلفة الفورية من بنك الرياض في المملكة العربية السعودية

يقدم بنك الرياض في المملكة العربية السعودية سلفة نقدية سريعة وفورية ، وذلك بمبالغ مالية يمكن أن تصل قيمتها حتي 10000 ريال سعودي ، وذلك بشرط ألا يتجاوز مبلغ السلفة 25% من صافي الراتب الشهري لطالب التمويل، والمودع في حساب العميل لدى بنك الرياض ، كما يوفر بنك الرياض هذا المنتج بدون هامش ربح ، بالإضافة إلى العديد من الإمتيازات التي يمكن أن يستفيد بها طالب التمويل ، عند التقدم بالطلب ، وسوف نستعرض في هذا المقال تلك الإمتيازات التي يقدمها بنك الرياض للعملاء ، عند التقدم بطلب للاستفادة من سلفة نقدية فورية من البنك.

سلفة نقدية من بنك الرياض مطابقة لأحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية.

المواطن السعودي والمواطن غير السعودي يمكنهم التقدم بطلب للاستفادة من السلفة الفورية من بنك رياض.

تتميز السلفة النقدية المتاحة لدى البنك أنها بدون هامش ربح.

إجراءات سريعة وميسرة للحصول على مبلغ السلفة من بنك الرياض في المملكة العربية السعودية.

يقدم بنك الرياض للعملاء من خلال هذا البرنامج التمويلي مبالغ مالية يمكن أن تصل قيمتها حتي 10000 ريال سعودي.

موافقة سريعة وفورية من البنك علي الطلب.

يمكن لطالب التمويل الحصول على السلفة بصورة فورية وذلك بعد التأكد من توافر جميع الشروط التي حددها بنك الرياض.

شروط الاستحقاق للاستفادة من سلفة فورية من بنك الرياض