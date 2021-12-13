طريقة الاستعلام عن نتيجة القبول المركزي 2021 بالرقم الامتحاني في العراق

طريقة الاستعلام عن نتيجة القبول المركزي 2021، نتائج القبول المركزي للعام الدراسي 2021 عن طريق الرقم الامتحاني الخاص بالطالب، عن طريق المواقع الإلكترونية الخاصة بوزارة التربية والتعليم العراقية وبالأخص أنه قد تم الإعلان عن كافة أسماء الطلاب والطالبات من أجل القبول المباشر وجميع نتائج القبول التي تخص كافة المجالات، و خصوصا بعد أن قاموا بإكمال القبول المركزي لطلبة المرحلة الثانوية للشعبتين العلمي والأدبي، بالإضافة إلى جميع طلبة ذوي الشهداء وأيضاً المهنية، كما أن وزارة التربية والتعليم بالعراق أعلنت بأن النتائج توفرت رسمياً من خلال الموقع الخاص بوزارة التربية والتعليم العراقية.

طريقة الاستعلام عن نتيجة القبول المركزي 2021 بالرقم الامتحاني

الدخول إلى موقع البوابة الإلكترونية التابعة لوزارة التعليم العالي بالعراق. ثم سوف يظهر كثير من الخدمات الإلكترونية الموجودة على البوابة. اختر الاستعلام بالرقم الامتحاني عن نتيجة القبول المركزي للمعاهد والجامعات. ثم ادخل الرقم الامتحاني للطالب في المربع المخصص لذلك. انقر على الاستعلام عن النتيجة، وسيتم ظهورها بشكل مفصل.

قواعد إعادة ترشيح القبول المركزي 2010 في العراق

هناك بعض القواعد التي يجب الالتزام بها عند إعادة الترشيح للقبول المركزي، وهذا حسب ما أصدرته الجامعة في بغداد، وجاءت القواعد كالتالي:

إذا قد تم التأجيل من قبل يجب إعادة تفعيل الرقم الامتحاني. ثم إذا كان الطالب يسجل للمرة الأولى، يجب أن يكون مجموعه مطابقاً للكلية التي يرغبها. من يريدون تغيير القبول، يمكنهم إعادة الترشيح في الكلية التي تم دخوله فيها. ثم تستطيع إعادة الترشيح بتقديم اعتراض في الكلية، ثم يجب العبور من اختبار الدور الثاني. يجب في البداية معاينة الجامعات المتاحة في العراق والتي تتناسب مع المجموع الحاصل عليه الطالب في الصف السادس الإعدادي.

رابط نتائج القبول المركزي في العراق 2021

قد أعلنت وزارة التعليم العالي عن نتائج القبول المركزي لجميع الجامعات الموجودة بالعراق، بعد أن انتهى وزير التعليم العالي من وضع بعض الخطط والشروط للقبول المركزي للجامعات من خلال الاجتماع التي قد تم عقده مؤخراً، مع مجموعة من الخبراء وهيئة التخطيط والمتابعة، وقد تم الانتهاء بالفعل من جميع الإجراءات الرسمية التي يتم اتباعها قبل الإعلان عن النتيجة عبر الموقع الإلكتروني الخاص بوزارة التربية والتعليم، وعند تسجيل الدخول عليه سوف تتمكن من الحصول على النتيجة على الفور بكافة محافظات العراق.