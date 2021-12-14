اعتراض على مخالفة كمام عبر أبشر absher.sa 2022 وقيمة العقوبة المحددة

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عمر شويل - جدة اعتراض على مخالفة كمام عبر أبشر خدمة يمكن تنفيذها المواطنين والمقيمين في المملكة العربية السعودية. بعد أن حددت وزارة الداخلية السعودية عقوبة على من يمتنع عن ارتداء الكمامة لتداعيات فيروس كورونا المنتشر في البلاد. مع وضع ضوابط صارمة لحفظ سكانها خاصة أن يوم تلو الآخر تظهر طفرات جديدة من فيروس كورونا. ومع تسجيل مخالفات على المخالفين ارتداء الكمامة والإرشادات الطبية المعلنة من وزارتى الصحة والداخلية. سمحت الآخيرة بتقديم اعتراض على مخالفة كمام عبر أبشر absher.sa2022 لرصد الأسباب لمقدم الطلب والنظر في حالته.

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اعتراض على مخالفة كمام عبر أبشر

أتاحت وزارة الداخلية اعتراض على مخالفة كمام عبر أبشر للتوظيف في ضوء الإجراءات الاحترازية المشددة التى وضعتها على لبس الكمامة سواء الطبية أو المصنوعة من القماش أو أي شيء يعمل على تغطيةً منطقتي الأنف والفم. عندما يذهب المواطنين إلى أعمالهم أو إلى الأماكن العامة لحمايتهم من خطر التعرض لفيروس كورونا المستجد كوفيد 19. وشن عقوبات وغرامات على المخالفين، ومن يرفض قياس درجة حرارته لحماية البلاد من انتشار الوباء بين المقيمين على أرضها.

خطوات اعتراض على مخالفة كمام عبر أبشر

حددت خطوات اعتراض على مخالفة كمام عبر منصة أبشر على النحو التالي:

تسجيل الدخول على موقع أبشر

اختر أبشر أفراد.

أكتب اسم الشخص المستخدم.

إضافة رقم المرور.

سجل دخول.

أكتب رمز التحقق المرسل على هاتف الشخص صاحب طلب الاعتراض.

الضغط على خدماتي.

اختر الخدمات العامة.

تفتح صفحة الرسائل والطلبات.

اختر تظلُّم من قرارات مخالفة الإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا.

الضغط على طلب تظلُّم من قرارات إيقاع العقوبات.

بعدها يرسل الموقع طلب الاعتراض أو التظلُّم.

يجب انتظار الرد على الطلب.

قيمة العقوبة المحددة على مخالفة لبس الكمام

حددت وزارة الداخلية السعودية ضمن الإجراءات الاحترازية لمجابهة فيروس كورونا ضرورة ارتداء الكمامة الطبية، وفرضت عقوبة على من يخالف لبس الكمام بغرامات مالية قد يصل قدرها إلى 1000 ريال سعودي إذا كانت المخالفة لأول مرة، وبعد ذلك تزيد الغرامات المالية في حالة تكرار المخالفة.

وفي إطار الإرشادات المتبعة وفرت وزارة الداخلية السعودية إمكانية اعتراض على مخالفة كمام عبر أبشر absher.sa كنوع من أنواع التظلم على أن يتم فحص الطلب المُقدم من جهة اللجنة المختصة وفرز جميع الطلبات والتحقق منها ومن صاحب الاعتراض.