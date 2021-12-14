معروض طلب مساعدة من الديوان الملكي السعودي وعنوان التواصل

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عمر شويل - جدة معروض طلب مساعدة من الديوان الملكي السعودي يلجأ إليه المواطن السعودي كحل مناسب من أجل سداد القروض الديوان الملكي والذي تمت الإشارة إلى أنه يقدم الكثير من المساعدات من بينها مساعدة مالية فورية تؤهل المواطنين إلى سداد القروض للحصول على الإعفاء الرسمي، وذلك في حال التعثر في السداد، وليس هذا فقط، بل إنه أيضًا يوفر للمواطنين إمكانية السفر للخارج للعلاج، وحتى يتم الحصول على تلك الخدمات ينبغي أن يتم تقديم طلب مساعدة مالية لتسديد الديون وذلك من خلال رقم الديوان الملكي السعودي للمساعدات عبر إرسال صيغة طلب مساعدة مالية رسمية.

معروض طلب مساعدة من الديوان الملكي السعودي

مع تعثر الأوضاع الاقتصادية في المملكة العربية السعودية خلال الفترة الأخيرة يتم التواصل مع الديوان الملكي السعودي للمساعدات المالية من أجل الحصول على مساعدات منها التواصل مع البنوك السعودية للحصول على إعفاء من سداد قيمة أقساط القروض، ويمكن تقديم معروض طلب مساعدة من الديوان الملكي السعودي بالصيغة التالية:

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

صاحب السمو الكريم الملكي، خادم الحرمين الشريفين، ورافع راية المملكة العربية السعودية، تحية طيبة من القلب.

أما بعد…،

أتقدم إليكم بأسمى معان الشكر والتقدير لجميع ما تبذلونه وتقدمونه من مساعدات مالية للمتعثرين في سداد القروض، ولهذا أطلب من سيادتكم المساعدة المالية من أجل سداد ديني (ويقوم بذكر المؤسسة التي حصل منها على القرض)، وذلك لأني غير قادر على السداد (ويقوم بذكر الأسباب التي جعلته يتعثر).

أرغب في الحصول على مساعدة عاجلة لي ولأسرتي أيضًا حيث أني رب أسرة مكونة من (ويقوم بذكر عدد أفراد الأسرة والراتب الذي يحصل عليه أيضًا وكافة التفاصيل).

مقدمه لسيادتكم (يقوم بكتابة الاسم بالتفصيل، ورقم الهاتف، ثم يقوم بكتابة رقم الهوية الوطنية).

عنوان الديوان الملكي السعودي

هناك العديد من الوسائل التي يمكن من خلالها الوصول إلى الديوان الملكي وقد أُتيحت كافة تلك الوسائل من أجل تسهيل تقديم المساعدة على الجميع، فيمكن التواصل هاتفيًا بالاتصال على رقم: 8004000000.

أو إرسال المعروض على العنوان التالي:

الهدا، 7636، مدينة الرياض السعودية 12911.

وفي حال دراسة الحالات المقدمة إلى الديوان الملكي والتأكد من أنك من المستحقين سيتم التواصل معك وتقديم المساعدات اللازمة.