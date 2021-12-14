طريقة حجز موعد في الأحوال للنساء بالمملكة 1443

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عمر شويل - جدة طريقة حجز موعد في الأحوال للنساء من أهم الخدمات الإلكترونية حيث تقوم العديد من نساء المملكة العربية السُّعُودية بالبحث عن طريقة حجز موعد في الأحوال الذي تحتاج إلى تعاملات حكومية حيث أنه يتم تقديم كافة الراحة والخصوصية للنساء وهو إلى ذلك تم توفير مكاتب مخصصة يمكن للنساء من خلالها عمل جميع المعاملات التي تريدها بكل سهولة.

طريقة حجز موعد في الأحوال للنساء

من الممكن أن تقوم نساء المملكة العربية السُّعُودية القيام بحجز موعد في الأحوال إلكترونياً بواسطة منصة أبشر التي قامت بوضع بعض التغيرات على حجز المواعيد ويمكن أن تقوم النساء في المملكة بحجز الموعد بواسطة الخطوات الآتية:

الولوج إلى منصة أبشر الإلكترونية absher.sa

سوف يتم ظهور الصفحة الرئيسية تحتوي على المواعيد الموجودة من خلالها يتم الضغط على زر الأحوال المدنية.

تدوين كافة البيانات المطلوبة بدقة.

على المتقدمة أن تقوم باختيار المعاملة التي تريد إتمامها.

ثم بعد ذلك يتم تحديد التاريخ والوقت الذي تريده لإكمال الإجراءات.

وبعدها يتم اختيار مكتب الأحوال المدنية القريب لها.

وأخيراً يتم تأكيد الموعد الذي تم اختياره.

الاستعلام عن موعد الأحوال المدنية

لقد قامت وكالة الأحوال المدنية بإتاحة خدمة الاستعلام عن موعد الأحوال المدنية وذلك بواسطة منصة أبشر الإلكترونية ويتم الاستعلام عن طريق إتباع الخطوات الآتية:

الذَّهاب إلى خدمات الأفراد على منصة أبشر الإلكترونية.

ثم الضغط بعد ذلك على أيقونة (الأحوال المدنية) بواسطة المواعيد المحددة في الصفحة الخاصة بذلك.

يلي ذلك تدوين رَقَم الهُوِيَّة الوطنية.

يتم اختيار التقويم الهجري أو الميلادي وبعدها يتم كتابة تاريخ الميلاد.

التأكد من البيانات.

الضغط على أيقونة الانتقال إلى خدمة المواعيد.

وأخيراً سوف تظهر الصفحة التي تحتوي على المواعيد المحجوزة في السابق وكافة التفاصيل الخاصة بذلك.

طباعة موعد الأحوال المدنية

يحتاج المراجعين لخدمة الأحوال المدنية في المملكة العربية السُّعُودية وذلك حتى يتم تقديمها للموظف لكي يتم إثبات أنه تم حجز موعد من قبل ويتم طباعة موعد الأحوال المدنية بإتباع الخطوات الآتية:

الولوج إلى منصة أبشر الإلكترونية.

النقر على أيقونة الأحوال المدنية.

ثم القيام بتدوين رَقَم الهُوِيَّة الوطنية.

على المستخدم اختيار التقويم سواء هجري أو ميلادي وبعدها يتم كتابة تاريخ الميلاد.

التأكد من صحة البيانات.

الضغط على زر الانتقال إلى خدمة المواعيد.

وبعد ذلك سوف يتم الانتقال إلى الصفحة التي تحتوي على كافة التفاصيل الخاصة بالمواعيد المحجوزة من قبل.

وأخيراً يتم الضغط على زر طباعة حتى يتم طباعة الموعد.

وبذلك نكون قد وصلنا إلى ختام مقالنا الذي قمنا فيه بسرد طريقة حجز موعد في الأحوال للنساء كما قمنا بتوضيح طريقة الاستعلام عن موعد الأحوال المدنية وقمنا أيضاً بتوضيح كيفية القيام بطباعة موعد الأحوال المدنية حتى يتم تقديمه لموظفي الأحوال عند الحاجة إليه.