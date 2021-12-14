- 1/2
- 2/2
نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الاستعلام عن تأشيرة خروج وعودة عبر مقيم وأبشر وكيفية إصدار التأشيرة ومتطلبات الإصدار في المقال التالي
الاستعلام عن تأشيرة خروج وعودة واحدة من الخدمات التي يحتاج المقيم أو الوافد لها بالمملكة العربية السعودية، وقد قامت الحكومة بتنويع الخدمات الإلكترونية للمقيمين والوافدين ومنها جعل خدمات الاستعلام عن التأشيرة عبر الإنترنت للتسهيل على الوافد الوصول للبيانات التي يرغب بها وذلك عبر منصة أبشر والمنصات الأخرى التي طرحتها الحكومة خدمة للوافدين والمواطنين أيضا وذلك من رؤية المملكة 2030 والسعي إلى جعل الخدمات الخاصة بالاستعلام خدمات إلكترونية للتسهيل على الجميع، وقد قامت الحكومة أيضا بجعل خدمات التمديد الخاصة بتأشيرة الخروج والعودة إلكترونية وسنتعرف في هذا المقال على كافة بيانات تأشيرة الخروج والعودة ورسوم التأشير للفرد أو المقيم بالمملكة.
استعلام عن صلاحية الإقامة عن طريق الإنترنت من مكتب العمل أو عن طريق منصة أبشر.
استعلام عن صلاحية تأشيرة خروج وعودة برقم الإقامة
يمكن للمقيم الآن القيام بالاستفسار بخصوص سماحه بالسفر أم لا عن طريق التأشيرة الخاصة به، وقد قامت المملكة كما ذكرنا بجعل خدمات الاستعلام خدمات إلكترونية لذا يتساءل العديد عن كيفية الاستعلام عن تأشيرة الخروج والعودة للمقيم وكما ذكرنا فإننا سنذكر كافة التفاصيل الخاصة بهذه الخدمات ورسومها وكيفية تمديد الخدمة وذلك إلكترونيا عبر الإنترنت للتسهيل على كافة الراغبين في هذه الخدمة للوصول لها ومعرفة حالة تأشيرة الخروج الخاصة به.
الاستعلام عن تأشيرة خروج وعودة برقم الإقامة بدون أبشر
الاستعلام عن صلاحية تاشيرة خروج وعودة برقم الإقامة إلكترونيا أصبح سهلا وفي مقدور الجميع الوصول له بسهولة وبدون أية مشاكل دون الدخول على موقع أبشر للخدمات التابعة لوزارة الداخلي بالمملكة وللقيام بالاستفسار عن الصلاحية قم باتباع الخطوات الآتية:
- قم بالدخول على موقع مقيم الذي يقوم بتزويد الوافد أو المقيم بالمملكة بالعديد من الخدمات الاستعلامية التي تهم كل وافد على أرض المملكة.
- قم بتسجيل الدخول بالاسم والرقم السري الخاصين بحسابك أو الدخول مباشر لخدمة الاستعلام عن تأشيرة الخروج والعودة برقم الإقامة مباشرة من هنا.
- قم بكتابة رقم الإقامة المخصص بك في المستطيل المخصص بالخدمة.
- قم باختيار نوع المطابقة التي ترغب بها سواء الاسم أو رقم التأشيرة أو رقم الجواز أو تاريخ انتهاء الإقامة أو تاريخ انتهاء التأشيرة الخاصة بك.
- قم بكتابة بيانات أو رقم المطابقة الذي اخترته.
- قم بالضغط على تحقق.
الاستعلام عن التأمين الطبي برقم الهوية ورقم الإقامة ورقم الجواز وكافة طرق الاستعلام.
الاستعلام عن حالة تأشيرة خروج وعودة مقيم برقم التأشيرة
يمكن أيضا للوافد أو المقيم الراغب بمعرفة حالة التأشيرة الخاصة به أن يقوم بالاستعلام عن صلاحية تأشيرة الخروج والعودة برقم التأشيرة من موقع مقيم بسهولة وذلك باتباع الخطوات الآتية:
- قم بالدخول على موقع مقيم وتسجيل الدخول بالرقم السري والحساب الخاصين بك.
- يمكنك أيضا الدخول على رابط خدمة الاستعلام عن التأشيرة بشكل مباشر من الرابط الذي ذكرناه في الأعلى.
- قم بتغيير وضع الاستعلام إلى رقم التأشيرة.
- قم بكتابة رقم التأشيرة الخاصة بك.
- قم باختيار نوع المطابقة كما ذكرنا في الأعلى.
- قم بعدها بكتابة بيانات المطابقة للنوع الذي اخترته.
- قم بالغط على تحقق وستظهر لك كافة بيانات التأشيرة الخاصة بك.
المباشر للأفراد رابط تسجيل الدخول وكيفية فك تعليق مباشر الراجحي.
إصدار التأشيرة إلكترونيا
يمكن للمقيم بالمملكة العربية السعودية إصدار تأشيرة خروج وعودة إلكترونيا مقدمة من المديرية العامة للجوازات في السعودية وذلك من أجل الحصول على تأشيرة خروج وعودة، وللحصول على الخدمة قم باتباع الخطوات الآتية:
- قم بالدخول على منصة أبشر وتسجيل الدخول باسم الحساب والرقم السري الخاصين بك.
- قم بالدخول على الخدمات الإلكترونية واختر منها خدمات التأشيرات.
- قم بكتابة البيانات المطلوبة من أجل القيام بعمل تأشيرة خروج وعودة سواء كانت لك أو لشخص آخر.
- بعد إتمام كافة العمليات قم بالضغط على إتمام إصدار تأشيرة خروج وعودة.
مباشر الراجحي مميزات الحساب وكيفية إنشاء حساب الراجحي مباشر الأفراد.
متطلبات إصدار التأشيرة عبر أبشر
متطلبات إصدار تأشيرة خروج وعودة يجب على المقيم أو الراغب بإصدار التأشيرة أن يكون قد وفرها قبل الدخول من أجل الحصول على التأشيرة وذلك لضمان الحصول على تاشيرة خروج وعودة بشكل سهل ومباشر، ولمعرفة متطلبات تأشيرة خروج وعودة فهي كالآتي:
- عليك أولا بسداد رسوم التأشيرة بالمدة التي ترغب بها.
- قم بسداد جميع المخالفات المرورية التي على الشخص الراغب بإصدار التأشيرة له.
- أن يكون الشخص المراد إصدار التأشيرة له موجودا على أرض المملكة العربية السعودية في ذلك الوقت.
- صلاحية جواز السفر للشخص لا تقل عن ستين يوما.
- صلاحية الإقامة يجب أن تكون سارية للشخص المطلوب له إصدار تأشيرة خروج وعودة.
- وجود بصمة مسجلة للأشخاص سواء الذكور أو الإناث لمن هم 15 عاما أو أكبر.
بهذا يكون القارئ قد عرف كيفية الاستعلام عن التأشيرة إلكترونيا بالطرق المختلفة ومتطلبات إصدار التأشيرة وكيفية إصدارها بالمملكة العربية السعودية.
حاسبة التمويل الشخصي البنك الأهلي وكيفية استخدام الحاسبة وشروط التمويل الشخصي.
الوسوم
error: غير مسموح بنقل المحتوي الخاص بنا لعدم التبليغ
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الاستعلام عن تأشيرة خروج وعودة عبر مقيم وأبشر وكيفية إصدار التأشيرة ومتطلبات الإصدار على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.