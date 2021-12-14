الاستعلام عن تأشيرة خروج وعودة عبر مقيم وأبشر وكيفية إصدار التأشيرة ومتطلبات الإصدار

الاستعلام عن تأشيرة خروج وعودة واحدة من الخدمات التي يحتاج المقيم أو الوافد لها بالمملكة العربية السعودية، وقد قامت الحكومة بتنويع الخدمات الإلكترونية للمقيمين والوافدين ومنها جعل خدمات الاستعلام عن التأشيرة عبر الإنترنت للتسهيل على الوافد الوصول للبيانات التي يرغب بها وذلك عبر منصة أبشر والمنصات الأخرى التي طرحتها الحكومة خدمة للوافدين والمواطنين أيضا وذلك من رؤية المملكة 2030 والسعي إلى جعل الخدمات الخاصة بالاستعلام خدمات إلكترونية للتسهيل على الجميع، وقد قامت الحكومة أيضا بجعل خدمات التمديد الخاصة بتأشيرة الخروج والعودة إلكترونية وسنتعرف في هذا المقال على كافة بيانات تأشيرة الخروج والعودة ورسوم التأشير للفرد أو المقيم بالمملكة.

استعلام عن صلاحية الإقامة عن طريق الإنترنت من مكتب العمل أو عن طريق منصة أبشر.