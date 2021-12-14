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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نموذج طلب معونة grants.alwaleedphilanthropies شقة وسيارة من مؤسسة الوليد الخيرية في المقال التالي
نموذج طلب معونة grants.alwaleedphilanthropies والتي تختص بتوفير سكن أو سيارة من مؤسسة الوليد بن طلال الخيرية من المجمعات السكنية التابعة للمؤسسة أو توفير سيارات خاصة لغير القادرين لتوفير نفقات التنقل، والذي يأتي حرصا من المؤسسة على توفير العديد من الخدمات والعطايا كذكاة عن أموال رجل الأعمال السعودي الشهير ويتم توفير الشقق أو السيارات لعدد من الفئات المتقدمة للحصول عليها بعد استيفاء جميع شروط التقدم والاستحقاق ويتم أيضا وفق ألية خاصة بالإعلان عن المقبولين.
نموذج طلب معونة grants.alwaleedphilanthropies شقة وسيارة من مؤسسة الوليد الخيرية
برقم الهوية يتم استقبال التسجيل الإلكتروني لغير المقبولين في مؤسسات المملكة للضمان الاجتماعي او حساب المواطن وعدد من المؤسسات الخيرية الأخرى للتسجيل في مؤسسة الوليد بن طلال الخيرية والتي أقرت تقديم عدد من الخدمات بتوفير شقق سكنية لغير المقبولين في الضمان الاجتماعي المطور الجديد والذي يكون الحد الأدنى للدخل لا يتناسب مع توفير دخل شهري لهم، أو توفير طلبات من الديوان الملكي السعودي لتوفير أراضي للمواطنين، تقوم المؤسسة الخيرية بتوفير شقق أيضا وفق عدد من الضوابط وكذلك عدد من السيارات.
شروط توفير شقة وسيارة للمواطنين
يتم توفير شقة لغر القادرين على الحصول على شقة سكنية خاصة بهم، مع الالتزام بشروط المراقبة والميراث، وكذلك سيارات للذين ترهقهم نفقات المواصلات واستئجار السيارات للتنقل إلى مناطق العمل أو التنقلات الداخلية، ويتم توفير تلك الأشياء وفق الشروط التالية:
- يكون إجمالي دخل الاسرة شهريا لا يزيد عن 3000 ريال، بينما يكون الحد الأدنى للضمان 1100 ريال للأسرة.
- كما يكون من شروط الحصول على سكن وسيارة ألا يكون للمتقدمين سكن خاص آخر أو سيارة متوفرة لديهم.
- يتم الالتزام بشروط المؤسسة الخاصة ولا يتم التعامل بنظام البنوك أو المؤسسات الحكومية.
- تقوم المؤسسة بالإشراف على المستفيدين لمراقبة الالتزام بالقوانين وعدم استئجار او بيع الشقق أو السيارات، بما يتنافى مع شروط الاستحقاق وهو الحاجة.
التسجيل الإلكتروني لطلب معونة مؤسسة الوليد الخيرية
- الرابط الإلكتروني للتسجيل مؤسسة الوليد الخاصة https://grants.alwaleedphilanthropies.org/user/user/register.
- يتم الدخول والتسجيل برقم الهوية الوطنية والاسم الرباعي والبريد الإلكتروني الخاص.
- يجب على المسجلين تفعيل إشعارات تويتر الموجودة في صفحة التسجيل، وذلك للتعرف على نتائج قبول المتقدمين للحصول على الشقق أو السيارات، حيث يتم الإعلان شهريا عن المقبولين فيها.
- يمكن مراسلة المؤسسة على البريد الإلكتروني @alwaleed_philan.
- يتم متابعة طلب المتقدمين والمستفيدين من خدمات المؤسسة عبر https://grants.alwaleedphilanthropies.org/.
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