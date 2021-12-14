نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط التقديم في وظائف النيابة العامة لحاملي مؤهل الثانوية العامة للرجال والنساء 1443 وشروط التقديم في المقال التالي

عمر شويل - جدة رابط التقديم في وظائف النيابة العامة 1443 هذا الرابط من أكثر الروابط التي يبحث عنها أعداد كبيرة جداً من المواطنين السعوديين وهذا بعد أن أعلنت هيئة النيابة العامة السعودية عن احتياجها لأكثر من 80 وظيفة من الرجال و النساء لهذا فتحت باب التقديم لتوظيف في النيابة العامة ولكنها وضعت بعض الشروط لقبول التسجيل كما أنها حددت الفئات المستهدفة للتعيين وهم حاملي مؤهل الثانوية العامة، كما أن النيابة العامة قد وضحت من خلال إعلان الوظائف طرق التقديم وهي إلكتروني من خلال مواقعهم الخاصة بهم و حددت أيضاً آخر موعد لتقديم وهذا ما سأقدمه لكم.

رابط التقديم في وظائف النيابة العامة 1443 لحاملي الثانوية العامة

لقد حددت النيابة العامة السعودية طرق التقديم إلى الوظيفة وهو الكتروني من خلال المواقع الخاصة التابعة لهم، وخطوات التقديم هي:

أولاً عليك التوجه إلى الموقع الرسمي لمنصة جدارة.

عند ظهور الصفحة الرئيسية قم بالنقر على تسجيل الدخول.

بعد ذلك قم بالنقر على أيقونة وظائف متاحة ثم الدخول على وظائف النيابة العامة.

سيظهر أمامك مجموعة من الوظائف المتاحة قم بالضغط على الوظيفة المناسبة لك.

ثم بعد ذلك قم بإدخال كافة البيانات و المعلومات الشخصية المطلوبة من الاسم، تاريخ الميلاد، رقم الهوية.

قم برفع المستندات والأوراق المطلوبة.

التأكد من صحة البيانات المكتوبة.

النقر على إرسال الطلب.

هكذا سيتم إرسال طلبك الوظيفة سيتم النظر فيه.

شروط التقديم في وظائف النيابة العامة السعودية 1443

هناك بعض الشروط التي يشترط توافرها في المتقدم لكي يتم قبوله في الوظائف و الشروط هي:

يشترط أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

أن يكون من سكان المملكة العربية السعودية.

ألا يقل عمر المتقدم عن 18 عام.

لابد من حصول المتقدم على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها من الشهادة.

يشترط عدم التحاق المتقدم في وظيفة حكومية تابعة للمملكة العربية السعودية.

لابد من اجتياز المتقدم كافة الاختبارات الشخصية.

الوظائف المطلوبة

معقب.

مراسل.

عمال.

سائقين.

مراسلون مكتبة.

موعد التقديم في وظائف النيابة العامة السعودية

بدء التسجيل في وظائف النيابة العامة السعودية من يوم الأحد الموافق 8 من جمادى الأول 1443 أي 12 ديسمبر 2021 م وينتهي باب التقديم يوم الثلاثاء القادم الموافق 10 من جمادى الأولى 1443 ھ أي 14 ديسمبر 2021م.