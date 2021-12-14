مؤسسة الوليد بن طلال الخيرية وكيفية التسجيل بشكل صحيح للحصول على المساعدات والوحدات السكنية

نظراً لتزايد الأسئلة من قبل المواطنين والأشخاص الأكثر احتياجاً حول مساعدات مؤسسة الوليد بن طلال الخيرية، فقد جاءت عدة أسئلة حول كيفية التسجيل بشكل صحيح وإنه يتم التسجيل ولكن لم يتم الرد، فنعرض من خلال موقعنا ثقفني كيفية التسجيل للحصول على المساعدات من قبل مؤسسة الوليد، حيث تعتبر مؤسسة الوليد من أشهر وأكبر المؤسسات تقديم المساعدات والمساهمة في تلبية احتياجات الأسر الأكثر احتياجاً في المملكة العربية السعودية في مختلف أنحاءها، فهي تقدم مساعدات متنوعة منها مساعدات مالية ووحدات سكنية وسيارات، علماً بأن كل مساعدة من هذه المساعدات لها شروطها الخاصة، ومن خلال هذا المقال نعرض كيفية التسجيل بالخطوات والشروط.

الشروط التي يجب توافرها للحصول على مساعدات مؤسسة الوليد:

أكدت المؤسسة من خلال صفحتها الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي عبر “تويتر” عن ضرورة توافر شروط محددة لكي يتمكنوا من الحصول على مساعدات المؤسسة، ومن خلال هذا المقال نعرض لكافة متابعينا هذه الشروط وهي:

يشترط أن يكون مقدم الطلب لديه دخل شهري بشرط ألا يتجاوز 3000 ريال سعودي، وفي حالة أن الشخص دخله الشهري أكثر من المبلغ المحدد فهنا يتم رفض الطلب المقدم.

يجب أن يتم التسجيل في مؤسسة الوليد بن طلال الخيرية مرة واحدة، فمن خلاله يتم منح الجميع ذات الفرصة وانتهازها

يشترط أن يتم تقديم استمارة طلب المساعدة وكتابة كافة البيانات بشكل صحيح.

أن يوافق أحكام المؤسسة مع أحكام الشريعة

كيفية التسجيل بشكل صحيح للحصول على مساعدات مؤسسة الوليد:

نظراً لزيادة عمليات البحث وسؤال المواطنين حول كيفية التقديم والتسجيل للحصول على المساعدة أي كان نوعها، فنعرض من خلال هذا المقال خطوات التسجيل الذي يجب اتباعها للتمكن من الحصول على الدعم بشكل صحيح، وهذه الخطوات هي: