قروض شركة إمكان الراجحي قرض لجميع الأفراد للقطاعين العام والخاص الشروط والمزايا

تقدم مؤسسة إمكان قروض تمويلية مختلفة لجميع الافراد بالمملكة للموظفين بالقطاع العام والخاص، حيث تعتبر المؤسسة من أهم وأكبر مؤسسات التمويل بالمملكة وتعمل على تقديم كافة أنواع القروض التمويلية بصورة مرنة وبسيطة وبإجراءات ميسرة وتتيح للجمهور الاستفادة من هذا الاستثمار للقطاعين العام والخاص، وتقدم مؤسسة إمكان تمويلاتها المالية طبقا للشريعة الاسلامية، ومن خلال مقالي سوف نوضح الشروط الواجب توافرها للحصول على التمويل اللازم والاوراق المطلوبة وكيفية التقديم على القرض، ومن المعلوم ان المؤسسة تندرج تحت إدارة البنك المركزي بالمملكة، ومتاح الاستفادة من التمويلات المختلفة للمؤسسة من خلال تطبيق إمكان بالهواتف الذكية.

شروط الحصول على قروض إمكان الراجحي :

للحصول على تمويل إمكان يجب توفر عدة شروط ومعايير أهمها ما يلي:

يشترط في المتقدم لطلب الحصول على القرض أن يكون من أصل سعودي الجنسية.

يشترط أن يكون الشخص المتقدم موظف في القطاع العام أو القطاع الخاص.

يشترط في طالب القرض أن يكون عمره يزيد عن 20 عاماً ولا يزيد عمره عن 60 عاماً وبالنسبة للمتقاعدين حتى 70 سنة.

يشترط في المتقدم للحصول على القرض أن يكون راتبه الشخصي 2000 ريال كحد أدنى.

يشترط في المتقدم للحصول على قرض إمكان أن يكون له سجل ائتماني غير متعثر.

ومن الضروري أن يكون للشخص المتقدم حساب في المصرف على أن يكون هذا الحساب جاري.

الأوراق والمستندات المطلوب تقديمها للحصول على قروض شركة امكان:

للحصول على القرض يجب تقديم عدة مستندات وأوراق أهمها ما يلي:

مطلوب تقديم مستند مثبت فيه مرتب الموظف والمسمى الوظيفي وتاريخ التعيين.

مطلوب كشف حديث موضح فيه أجور آخر 3 شهور.

مطلوب مستند اثبات الشخصية الهوية الوطنية سارية الصلاحية.

مطلوب سجل من التأمينات أو سجل ائتماني.

العنوان الخاص بطالب القرض.

أنواع القروض التمويلية التي يقدمها بنك الراجحي من مؤسسة إمكان:

أولا قروض يحتاجها الأشخاص المحتاجين ولتعزيز جميع الأحوال الحياتية للأفراد.

ثانياً قروض شخصية لتلفية احتياجات الأفراد.

ثالثاً قروض للأعمال والمشاريع الصغيرة .

كيفية التسجيل في منشأة إمكان للتمويل:

أولاً عليك القيام بتثبيت تطبيق تمويل إمكان.

ثم انقر على أيقونة إنشاء حساب وملئ البيانات المطلوبة.

ثم انقر على أيقونة تقديم طلب بعد كتابة وملئ جميع البيانات.

يتم بعدها مراجعة الطلب من قبل المؤسسة ثم يتم القبول إذا كان مستوفي جميع الشروط والمعايير.

كيفية الحصول على قرض إمكان :