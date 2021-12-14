نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التسجيل على منصة الدعم والحماية الاجتماعية عبر الضمان الاجتماعي المطور 1443 في المملكة استمرار التسجيل في المقال التالي

عمر شويل - جدة رابط التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور المعلن من قبل وزارة الموارد البشرية بالمملكة من أجل الحصول على معاش شهري كدعم مادي مقدم من الحكومة السعودية الرشيدة لفئات معينة من المواطنين الذين تنطبق عليهم شروط أهلية التقديم في الضمان الاجتماعي المطور، وقد أوضحت وزارة الموارد البشرية جميع الشروط المتعلقة بالتسجيل على منصة الدعم والحماية عبر الضمان الاجتماعي وكيفية التقديم من خلال المنصة الإلكترونية الخاصة بالدعم والفئات التي لها الحق في الحصول على معاش الضمان الاجتماعي.

رابط التسجيل في منصة الدعم والحماية الاجتماعية عبر الضمان الاجتماعي

وقد تم أطلاق التسجيل للمواطنين في الضمان الاجتماعي المطور من قبل وزارة الموارد البشرية ابتداء من تاريخ 20 نوفمبر الماضي وذلك من خلال الرابط الرسمي المخصص بالتسجيل في منظومة الضمان الاجتماعي المطور

، وذلك من أجل تقديم الدعم المادي للفئات الأكثر احتياج في المجتمع السعودي من تقليص الفجوة الاجتماعية بين الأشخاص والمساعدة على أعباء الحياة، وجعلت وزراة البشرية التسجيل إليكتروني ليكون سهل على الراغبين في التسجيل التقديم في أي وقت ومكان على مستوى المملكة .

شروط التسجيل في منصة الدعم والحماية الاجتماعية عبر الضمان الاجتماعي

ووفقاً للشروط الموضوعة من قبل وزارة الموارد البشرية بشأن التسجيل في نظام الضمان الاجتماعي المطور، لن يتم قبول أي طلب مقدم من جانب شخص لا تنطبق عليه الشروط أو تخلف بعض منها، والتي سوف نذكرها إليكم الآن :

لابد من أن يكون سعودي الجنسية ومقيم بالمملكة

لا يقل سن صاحب طلب المعاش عن 35 عام

أن لا يكون لديه أملاك او مصدر دخل شهري ثابت يوفر له نفقات المعيشة.

جميع المواطنين في المملكة ممن تخطوا سن 60 عام .

أن يكون صاحب الطلب الفئات المستهدفة من معاش الضمان الاجتماعي وهم “الأرامل والمطلقات والأيتام والمتقاعدين والشباب العاطلين عن العمل أو ذوي الاحتياجات الخاصة”.

طريقة التسجيل في منصة الدعم والحماية الاجتماعية عبر الضمان الاجتماعي

ويتم التسجيل من خلال الرابط الرسمي المعلن من قبل وزارة الموارد البشرية والتنمية بالمملكة، حيث أنه وسيلة التسجيل الوحيدة في نظام الضمان الاجتماعي المطور، ويمكن للفئات التي تجد في نفسها شروط استحقاق معاش الضمان الاجتماعي أن تقوم التسجيل في المنصة الإلكترونية الخاصة بموقع الضمان الاجتماعي:

الدخول على رابط منصة الضمان الاجتماعي المطور.

يتم الضغط على خيار “تسجيل جديد”

إدخال جميع البيانات المطلوبة في أماكنها المخصصة من اسم مستخدم وكلمة المرور وتاريخ الميلاد ورقم الهوية.

قراءة جميع الشروط المتعلقة بالتسجيل في الضمان الاجتماعي والضغط على موافقة سيتم إرسال رمز توثيق من قبل إدارة المنصة يتم إدخاله .

ثم يتم تسجيل رقم الهوية وكلمة المرور سوف تقوم المنصة بالتحويل على مستفيدي الضمان الاجتماعي المطور من أجل إدخال جميع البيانات والمستندات المطلوبة من أجل تقديم الطلب