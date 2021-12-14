مشروع استثمار الكوادر التعليمية الدبلوم العالي سيظهر للنور خلال الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي 1443. حيث تقوم المملكة العربية السعودية على التطوير من مستوى التعليم، وذلك من خلال إتاحة العديد من الإختيارات المتعددة التي تمكن المواطن من الإرتقاء بالمستوى التعليمي. كما يتم استغلال الكوادر الكفاءة للقيام بالتدريس في بعض من المجالات الاخرى، من خلال تحضير الدبلوم العالي.

مشروع استثمار الكوادر التعليمية الدبلوم العالي

هناك عدد من الشروط التي يجب توافرها، حتى يتمكن المواطن من التقديم إلى الإلتحاق بهذا الدبلوم، ومن بينها:

يجب أن يكون المواطن قد حاصلاً على درجة الماجستير، وهي من أهم الشروط.

إلى جانب، ضرورة أن يكون المواطن مشتغلاً في أحد هيئات التدريس في الدولة، وخاصة لو كانت التخصص إسلامي.

كما يجب أن يكون المواطن سعودي الجنسية، ومقيم في الأراضي السعودية.

ومن جانب آخر، يجب أن يكون المؤهل الذي يحصل عليه المواطن مسجلاً في وزارة الموارد البشرية والتنمية.

ترشيح المنسوبين في الدبلوم العالي عبر نظام فارس

يعتبر مشروع استثمار الكوادر التعليمية الدبلوم العالي، من أهم المشاريع التعليمية. حيث يوجد بعض الفئات التي يتم ترشيحها من قبل نظام فارس، ومن بينها:

المعلمين والمعلمات في الدراسات الإسلامية.

إلى جانب معلمين ومعلمات الدراسات الإجتماعية.

بالإضافة إلى المتخصصين في تدريس اللغة العربية.

أهداف مشروع الاستثمار للكادر التعليمي

هناك عدد من أهداف مشروع استثمار الكوادر التعليمية الدبلوم العالي، على سبيل المثال:

يعمل المشروع على المساهمة في خطة ورؤية المملكة العربية السعودية لعام 2030.

إلى جانب أنه يقوم على اكساب الكثير من المهارات المختلفة للمعلمين الجدد.

ومن جانب آخر، يقوم على تعليم المعلمين طرق حديثة في التدريس للمناهج الجديدة.

كما انه يسعى إلى التجديد والتغير من مغيرات التعليم التي يقوم عليها الكوادر، حيث يتم المزج بين أصالة الماضي، والعصرية الجديدة.

كما يحصل الكوادر على شهادة متخصصة من خلال دبلوم يتم تسجيله في وزارة الموارد البشرية.

ومن جانب آخر، يوفر هذا الدبلوم فرصة الإلتحاق بالحركات التعليمية لشاغلي الوظائف في الكادر التعليمي.

الاجراءات التنفيذية لمشروع الكوادر التعليمية

هناك عدد من الإجراءات التي تقوم بها الحكومة، وذلك حتى تعمل على تنفيذ المشروع، على سبيل المثال: