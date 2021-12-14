نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جدول رحلات قطار سار SAR المجمعة الرياض بالمملكة في المقال التالي

عمر شويل - جدة جدول رحلات قطار سار SAR المجمعة الرياض نقدمه لكم عبر موقعنا، في إطار مساعدة المواطنين الراغبين في السفرعبر قطار SAR بالمملكة، الذي يوفر الوقت والمجهود والأموال على الراغبين في التنقل بين مدينة، وأخري، بجانب أنه وسيلة آمنة للسفر ومحببة للكبار والصغار، لأنها تعتبر مغامرة ورحلة ممتعة، كنوع من التغيير، يوجد أكثر من طريقة لمعرفة جدول رحلات سار، وأسعار التذاكر، وذلك أما بالذهاب إلى محطة السكة الحديدية مباشرة قبل موعد الرحلة بنصف ساعة، أو من خلال الدخول إلى الموقع الإلكتروني، أو التطبيق.

جدول رحلات قطار سار SAR المجمعة الرياض بالمملكة

تقدم خطوط قطار SAR خدمة مميزة للمسافرين، حسب كل فئة سواء درجة رجال الأعمال، أو الاقتصادية، لجعل رحلة السفر ممتعة، يوجد قطار في المنطقة الشمالية يربط بين مدينة الرياض العريقة، و مدينة الجوف، نبدأ رحلتنا بالقطار المسائي الذي ينطلق في 11،30 مساءً من مدينة الجوف، يتوجه منها إلي مدينة حائل التي يصل إليها الساعة 2،15 دقيقة، ينتظر ربع ساعه بالمحطة قبل موعد الانطلاق إلي القصيم يكون التحرك 2،25 دقيقة، وموعد الوصول التالي 4،40 دقيقة.

موعد قطار SAR من الدمام إلى الجوف

يخرج القطار من مدينة القصيم الساعة 4،50 دقيقة، البلده التالية ستكون المجمعة موعد الوصول 5،58 دقيقة، بعد 15 دقيقة يغادر القطار المحطة ليتجه إلى مدينة الرياض لتنتهي الرحلة من الجوف إلي العاصمة في تمام ال 7،34 دقيقة صباحاً.

موعد قطار SAR من حائل إلى الدمام

تبدأ رحلة القطار من مدينة حائل الرائعة ذات الطبيعية الخلابة، إلى عاصمة المملكة الرياض في تمام 3،35 دقيقة، المحطة التالية له ستكون القصيم، موعد الوصول 5،25 دقيقة، الانتظار مدة ربع ساعة قبل الانطلاق إلى مدينة المجمعة الساعة 5،45 دقيقة، ليصل 6،45 دقيقة، وينطلق بعد ذلك للمحطة الأخيرة الرياض.