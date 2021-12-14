نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الضمان الاجتماعي الجديد تسجيل الدخول sbis hrsd منصة الدعم والحماية الاجتماعية 1443 في المقال التالي

عمر شويل - جدة نوفر رابط التسجيل في الضمان الاجتماعي الجديد تسجيل الدخول 1443 لإنشاء حساب جديد للمُتقدم، حيث أعلنت الوزارة عن إتاحة التسجيل في الضمان الاجتماعي الجديد لكافة الفئات المجتمعية دون النظر إلى سن المتقدم أو حالته الاجتماعية أو غيره، ولكن تعتد فقط بعدد أفراد الأسرة لعائل الأسرة والدخل الشهري لكافة الأفراد والنفقات والأصول المملوكة للأسرة والثروات، فهذه هي العوامل التي تؤثر في استحقاق المعاش، إلى جانب ضرورة توافر الشروط الأخرى المعلن عنها من جانب الوزارة، ويمكنكم الحصول على رقم الضمان الاجتماعي الموحد، ورابط تقديم الضمان الاجتماعي الرسمي، ومعرفة طريقة حساب الضمان الاجتماعي المطور بآليته الجديدة، وشروط الضمان الاجتماعي للموظف أو العاطل من خلال المقال.

الضمان الاجتماعي الجديد تسجيل الدخول

تسعى القيادة الرشيدة بشكل مستمر لتوفير سبل العيش الكريم لأبناها وبناتها بالمملكة، ومن هذا المنطلق أصدرت التوجيهات الكريمة للوزارة بالتعديل على أحكام وشروط الضمان الاجتماعي، وقد قامت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بناءً على المرسوم الملكي بالإعلان عن بدء تفعيل وإطلاق نظام الضمان الاجتماعي المطور 1443.

حيث بدأ العمل بالنظام الجديد للضمان الاجتماعي اعتباراً من بوم السبت بتاريخ الخامس عشر من شهر ربيع الثاني 1443هـ الموافق لتاريخ العشرون من شهر نوفمبر 2021م، وأتاحت الوزارة أيقونة التقديم على الضمان الاجتماعي الجديد عبر منصة الدعم والحماية الاجتماعية بعد نقل جميع خدمات الضمان من البوابة القديمة إلى المنصة الجديدة ليتم استقبال الطلبات التي تتعلق ببرنامج دعم مستفيدي الضمان الاجتماعي من خلالها.

وقد تم التأكيد من جانب وكيل وزارة الضمان الاجتماعي الأستاذ سلطان الجريس على استقبال البوابة الإلكترونية العديد من طلبات التقدم على برنامج الضمان الاجتماعي المطور منذ إطلاقه وحتى اليوم، كما أعلن عن توقع الوزارة حصول الكثير على الضمان الاجتماعي لمن انطبقت عليه شروط الاستحقاق فقط، حيث يستهدف الضمان الجديد الأفراد الأكثر احتياجاً بغض النظر عن الجنس أو الحالة الاجتماعية طالما المعايير متوفرة.

رابط التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور 1443

يتم استقبال طلبات التقدم لبرنامج دعم مستفيدي الضمان الاجتماعي الجديد عن طريق موقع الضمان الجديد للإعانات الاجتماعية أو منصة الضمان الاجتماعي التي يمكنكم الدخول إليها من خلال اتباع الرابط الرسمي التالي:

الضمان الاجتماعي الجديد تسجيل الدخول (sbis.hrsd.gov.sa).

طريقة التسجيل في الضمان الاجتماعي الجديد

أنشأت الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية منصة الدعم والحماية الاجتماعية لاستقبال طلبات التقديم على الضمان الاجتماعي المطور الجديد 1443، حيث يتم إنشاء حساب جديد للمستخدمين الجدد لأول مرة من خلال الضغط على تسجيل جديد، ثم تعبئة البيانات المطلوبة بشكل كامل وفق ما هو موضح بالفيديو التالي:

شروط تسجيل الضمان الاجتماعي الجديد 1443

أوجبت الوزارة على الراغبين في الالتحاق والانضمام لبرنامج الضمان المطور ضرورة توافر شروط الاستحقاق المعلنة، حيث يحقق الاستفادة من البرنامج والحصول على المبالغ المالية المقدمة من الضمان، لذلك أرفقنا شروط استحقاق الضمان الاجتماعي للإطلاع عليها قبل البدء في التقدم لتعبئة الملف الموحد وهي كالتالي:

يشترط للتقديم الإقامة الدائمة على أراضي الدولة، واستثنت الوزارة من ضرورة أن كون المتقدم سعودي كلاً من (زوجة المواطن ومطلقته وأرملته ممن لهم أبناء سعوديين، وأبناء المطلقة والأرملة من زوج غير سعودي، والأشخاص ذوي الإعاقة، والأيتام، والأرامل ذوات الأيتام).

أن يقل الدخل الشهري المحتسب للعائل والتابعين عن الحد الأدنى المحتسب للمعاش (1100 ريال للعائل، 550 ريال للتابع).

الالتزام باستيفاء المتطلبات التي تتعلق بالصحة مثل استكمال لقاح كورونا والتطعيمات الأساسية للأطفال، والتعليم مثل تعليم الأبناء بالمدارس، وخطط التوظيف والتأهيل عن طريق البحث عن فرصة عمل من خلال منصات التوظيف المعتمدة.

عدم الإقامة بأحد المراكز الإيوائية التي ترعاها الدولة.

انطباق معايير امتلاك واستخدام الثروة، وعدم امتلاك المتقدم لأصول عالية القيمة “الثروات المملوكة”.

وجدير بالذكر أنه في حال كان أحد أفراد الأسرة يسكن خارج المدينة التي تسكن بها الأسرة لغرض الدراسة والتعليم، فذلك لا يؤثر على استحقاق الضمان الاجتماعي الجديد، كما يجب العلم أنه في حال كان للعائل أكثر من زوجة أو أكثر من أسرة، فكل أسرة تستحق معاشاً مستقلاً عن الأخرى، ومن خلال اتباع الضمان الاجتماعي الجديد تسجيل الدخول 1443، يمكنكم التقديم الآن على البرنامج الضماني.