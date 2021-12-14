بالخطوات والتفصيل كيفية فتح حساب جاري أون لاين مصرف الراجحي والمزايا والشروط

يسعى الكثير من مواطني المملكة والمقيمين للتعامل مع مصرف الراجحي لما يمتاز بالعديد من المزايا عن غيره من مصارف وبنوك المملكة، ولكي يتم فتح حساب بمصرف الراجحي يمكننا التعامل من خلال الهاتف بفتح حساب أون لاين بخطوات سهلة بسيطة سوف نتعرف عليها في مقالنا وكما سنعرف مزايا فتح حساب أون لاين وكيفية إتمام عملية فتح الحساب كاملة بالخطوات والتفصيل وذلك عبر الموقع الإلكتروني للمصرف بطريقة سهلة وسريعة، ومن خلال هذا الحساب يمكن للعميل إدارة حسابه إلكترونيًا على مدار الساعة ومن أي مكان من العالم، إضافة إلى توفير عدد من الخدمات من خلال الحساب الجاري ومنها خدمة تحويل الأموال ، وإصدار بطاقة الصراف الآلي “مدى” وغيرها من الخدمات، أو طلب أي منتجات تمويلية او التقديم لطلب قرض أو تمويل مالي لأي نوع من أنواع القروض التمويلية المختلفة والتي يقدمها مصرف الراجحي.

الشروط الواجب توافرها لفتح حساب جاري أون لاين مصرف الراجحي:

أكد مصرف الراجحي من خلال خدمة المستفيدين عبر موقع التواصل الاجتماعي عبر ضفحته الرسمية عبر تويتر على ضرورة توافر شروط محكمة لكي يتم فتح حساب بمصرف الراجحي اون لاين، لابد من توفر عدة شروط التي نذكرها لكافة متابعينا من خلال هذا المقال وهي:

يجب أن تكون الهوية الوطنية الخاصة بالشخص الراغب في الحصول على قرض الراجحي للسعوديين سعودية وسارية وأن يكون هوية الشخص المقيم هويته سارية. يشترط ألا يقل عمر الشخص المتقدم عن 18 سنه في حالة إنه كان من البالغين نظراً لضوابط البنك عند فتح الحسابات، بالإضافة إلى أن رغبة القاصر في فتح حسساب أن يكون عمره كحد أدنى 15 سنة يشترط أن يكون رقم الشخص المستفيد يتمتع بمميزات السعودية وتابع لخدمة الهاتف السعودي عند إدخال البيانات لحظة فتح حساب أون لاين في مصرف الراجحي للعميل يشترط التأكد من كتابة عنوانه بشكل واضح وصحيح. من أهم هذه الشروط أن يكون العميل لديه حساب عبر أبشر.

مميزات فتح حساب جاري أون لاين مصرف الراجحي:

يمتاز فتح حساب جاري أون لاين من خلال شبكات الإنترنت بعدد من المزايا الهامة أهمها ما سنوضحه كما يلي:

ومن ضمن مميزات فتح الحساب أن يمكن للشخص المستفيد القيام بعملية الإيداع والتحويل بدون مواجهة مشاكل

يمكن التعامل مع الخدمات كلها بشكل إلكتروني ومن ضمنها سداد الفواتير من خلال الحساب الجاري.

في حالة أن العميل قام بالاشتراك في خدمات المصرف يمكنه التسجيل في خدمة المباشر

الحصول على بطاقة الصراف الآلي والتعامل بسهولة بعد فتح الحساب

تتيح إمكانية إجراء كافة المعملات المصرفية من خلال الوسائل التي أتاحها مصرف الراجحي بشكل إلكتروني.

إمكانية السحب والإيداع بكل سهولة من خلال الصراف الآلي بواسطة البطتقة التي تم إصدارها بعد التسجيل

كيفية فتح حساب جاري أون لاين مصرف الراجحي الخطوات بالتفصيل:

من خلال بعض الخطوات البسيطة يمكنك من خلالها فتح حساب جاري أون لاين من خلال الموقع الإلكتروني للمصرف وذلك باتباع الخطوات التالية: