عاجل اليوم رابط التقديم على وظائف شاغرة جامعة ام القرى 1443

جامعة أم القرى تعلن عن وظائف شاغرة على نظام التعاون. أعلنت جامعة ام القرى عن توفر وظائف شاغرة اليوم على نظام التعاون. حيث أعلنت عمادة شؤون هيئة التدريس والموظفين بجامعة ام القرى عن الحاجة الى الاستعانة بالكوادر الوطنية المؤهلة من الحاصلين على الماجستير والدكتوراة للعمل على نظام التعاون مع الكفاءات السعودية. لتدريس عدد من المقررات في أقسامها المختلفة للفصل الدراسى الثانى من العام الدراسى 1443.

الشروط اللازمة للتقديم في جامعة ام القرى

ان يكون سعودي الجنسية.

ايضا ألا تقل الدرجة العلمية للمرشح عن درجة الماجستير فى التخصص المطلوب.

ألا يقل تقدير المؤهل للمتعاون عن جيد جدا.

ثم أن يكون نظام الدراسة للمؤهل العلمي الحاصل عليه المتعاون بنظام الانتظام الدراسي.

كذلك أن يكون المؤهل العلمى من جامعة معتمدة من وزارة التعليم.

توافق التخصص الدقيق مع تخصص القسم.

ايضا ألا يكون قد صدر اى حكم قضائى بحق المتعاون له علاقة بالشرف والامانة والاخلاق.

يشترط أن يستوفى المرشح جميع الشروط الواجب توافرها فى المتقدمين على الوظائف العامة.

الا يكون قد صدر بحق المتقدم او المرشح المتعاون قرار تأديبي أو كف يد من جهة عمله فى حالة كان المتعاون موظفا.

كذلك ألا يكون قد سبق او نشاء خلاف بين المتقدم وبين الجامعة.

ايضا الا يكون قد اخل المتعاون او قام بالتقصير فى عمله.

الوظائف المعلن عنها فى جامعة ام القرى

تحتاج كلية الشريعة والدرسات الاسلامية. قسم الشريعة .المقر العابدية طلاب

ايضا كلية الشريعة والدرسات الاسلامية. قسم التاريخ. المقر العابدية طلاب.

كذلك كلية الشريعة والدرسات الاسلامية. قسم التاريخ. المقر الزاهر طالبات

ثم كلية الشريعة والدرسات الاسلامية. قسم الاقتصاد. المقر العابدية طلاب.

كما أن كلية الشريعة والدرسات الاسلامية. قسم الاقتصاد. المقر الزاهر طالبات.

كلية الشريعة والدرسات الاسلامية. قسم الاقتصاد. المقر طالبات بربع ذاخر.

مع كلية الشريعة والدرسات الاسلامية. قسم المحاسبة المقر العابدية طلاب.

كذلك كلية الشريعة والدرسات الاسلامية. قسم التاريخ طالبات.

المقر الزاهر طالبات بعد ذلك كلية العلوم التطبيقية.قسم الفيزياء. العابدية طلاب.

كما أن كلية اللغة العربية وآدابها. قسم البلاغة والنقد. المقر العابدية طلاب

ايضا كلية اللغة العربية وآدابها. قسم الأدب. المقر العابدية طلاب

ثم كلية اللغة العربية وآدابها. قسم البلاغة والنقد. المقر الزاهر طالبات.

مع كلية اللغة العربية وآدابها. قسم الأدب. المقر الزاهر طالبات.

وتحتاج كلية الدعوة وأصول الدين. قسم الدعوة والثقافة الإسلامية .المقر العابدية طلاب.

ثم كلية الدعوة وأصول الدين. قسم الدعوة والثقافة الاسلامية .المقر الزاهر طالبات.

ايضا كلية الدعوة وأصول الدين. قسم العقيدة .المقر العابدية طلاب.

كذلك كلية الدعوة وأصول الدين. قسم العقيدة .المقر الزاهر طالبات.

ثم كلية الدعوة وأصول الدين. قسم الدعوة والثقافة الاسلامية طالبات .المقر الزاهر طالبات.

هكذا كلية الدعوة وأصول الدين. قسم الكتاب والسنة طالبات. المقر الزاهر طالبات.

مع كلية المجتمع بمكة المكرمة.قسم العلوم المالية والإدارية. مقر الطالبات بريع ذاخر.

ايضا كلية المجتمع بمكة المكرمة.قسم المتطلبات العامة. مقر الطالبات بريع ذاخر.

كلية المجتمع بمكة المكرمة.قسم المتطلبات العامة. مقر العزيزية طلاب.

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الوظائف والمقرات

كيفية التقديم على وظائف جامعة ام القرى

للتقديم عبر الرابط الاكترونى للجامعة اعتبارا من الاربعاء 11 – 5- 1443 الموافق 15 – 12 -2021 الى يو م الاحد 15 -5 – 1443 الموافق 19 -12 -2021