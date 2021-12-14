اعتراض حساب المواطن الدفعة 49 يبدأ غدًا

تبدأ غدًا الأربعاء 15 ديسمبر 2021 مرحلة تقديم اعتراض حساب المواطن الدفعة 49 لمن لم يشملهم الدعم أو لمن تم خصم مبلغ مالي من قيمة مبلغ حساب المواطن مقارنة بالدفعات السابقة حيث يحق للمتضررين وعلى مدى 90 يومًا تقديم الاعتراض وانتظار النتيجة بشرط أن تنطبق عليهم شروط حساب المواطن ومعايير الحصول على الدعم وبشرط أن تكون طلباتهم مستوفية وقاموا بتحديث البيانات وإرفاق مستندات الاستقلالية.

شروط تقديم الاعتراض على مبلغ حساب المواطن

يجب توفر عددًا من الشروط في المستفيدين من حساب المواطن لضمان إمكانية التقدم بالاعتراض وهي :

يجب أن يكون اسم المستفيد الرئيسي والتابعين له قد صدر في نتائج الأهلية لنفس الدفعة التي تقدم بالاعتراض عليها.

التأكد من تحديث بيانات حساب المواطن وأن تكون المستندات المرفوعة صالحة.

وأن تكون المستندات المرفوعة صالحة. في حالة عدم نزول الاسم في نتائج الأهلية يحق للمستفيد التقدم باعتراض على عدم الأهلية.

إرفاق المستندات الدالة على صحة البيانات التي يعترض عليها المستفيد

طريقة تقديم الاعتراض

يتم تسجيل دخول حساب المواطن من خلال اسم المستخدم وكلمة المرور المسجلين في البرنامج في أول مرة.

من خلال اسم المستخدم وكلمة المرور المسجلين في البرنامج في أول مرة. الانتقال إلى البيانات الشخصية.

الدخول إلى تبويب الدفعات.

اختر الدفعة التي ترغب في الاعتراض عليها.

ستظهر أمامك أسباب نقص الدعم أو عدم نزول الدعم بحسب حالة المستفيد.

قم بتحديث البيانات في حال كان السبب بيانات غير محدثة أو معلومة غير مكتملة.

ارفع المستندات المطلوبة في حال طلب مستند جديد أو بديل لمستند منتهي الصلاحية.

مدة الرد على اعتراض حساب المواطن

لا توجد مدة محددة للرد على الاعتراض حيث يتم دراسة كل طلب على حده والرد عليه وفق ظروف المستفيد لكن الرد على الاعتراض يأخذ أحد مسارين لا ثالث لهما وهما :