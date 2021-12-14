نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تخفيضات اسواق العثيم بالسعودية على جميع السلع اليوم في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض أسواق العثيم في السعودية على السلع، تعتبر أسواق العثيم واحدة من أكبر الأسواق المتوفرة في المملكة العربية السعودية وتوفر إلى عملائها كل ما يحتاجون من خدمات فهي تعمل دومًا من أجل إرضاء العميل فهي توفر إليهم كل ما يحتاجون من سلع ومنتجات أساسية وهذه المنتجات متوافرة في جميع الفروع بأسعار رمزية ومناسبة للجميع وتتبعوا معنا في المقال التالي عروض العثيم في المملكة العربية السعودية.

عروض العثيم في السعودية اليوم على السلع الغذائية:

وفرت أسواق العثيم الكثير من الخصومات والتخفيضات لجميع عملائها على مختلف المنتجات الغذائية في كل فروعها المتواجدة بالسعودية التي من بينها كلًا من لحم عجل بلدي بدون عظم طازجة ولحم عجل بلدي بالعظم من أجل تحضير المشاوي وصابع دجاج أمريكانا 400 جرام مع خصم بنسبة 50% يشمل العرض أيضًا على موز طازج وليمون شبك وخصم 50% على الربطة وطماطم محمي طازجة وحمراء وصلصة طماطم هاينز من أفضل أنواع الصلصة ومن المنتجات التي يوفرها العرض أيضًا هل بيبسي بلاستيك 2.20 لتر فمن خلال شراء واحدة سيتم الحصول على واحدة مجانية.

يشمل العرض أيضًا على ايس تي ليبتون خوخ مذاقه ممتاز وبيبيسي زجاج 6 في 250 مل فكل ما تحتاجون إليه ستجدونه في أسواق العثيم فما عليكم سوى التوجه إلى أقرب فرع من فروع العثيم.

أقوى خصومات العثيم في السعودية:

وفرت العثيم إلى عملائها تشكيلة مختلفة من المنتجات بالإضافة للحصول على خصومات مذهلة ومن أبرز تلك المنتجات كلًا من التالي” مربي حلواني فراولة مع كب كيك يمامية غندور فانيليا بالإضافة إلى تونة حدائق كاليفورنيا خفيف مع دقيق كويتي درجة أولى بالإضافة إلى سن توب شراب برتقال ويحتوي العرض على الكثير من الحلويات على سبيل المثال كلًا من التالي” تورتة ميل في مربي مشمش مع ماكرون كب كيك بالكريمة بالإضافة إلى دونات ميني ودونات كبيرة وزود كرواسون جبن بيضاء ويحتوي العرض أيضًا على جبن ماك تشيز فيتا وإسطمبولي”.

يشمل العرض أيضًا على كلًا من التالي” كونتري كورن فليكس بالإضافة إلى أرز البسمتي مع المضياف أرز عنبر باكستاني.